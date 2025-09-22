https://1prime.ru/20250922/ssha-862638882.html

США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения

2025-09-22T21:48+0300

мировая экономика

сша

иран

оон

госдеп

в мире

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США обязал постоянное представительство Ирана при ООН и его членов, включая дипломатов и их семьи, получать разрешение перед покупками в торговых клубах Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, говорится в документе, который планируется опубликовать в Федеральном реестре США. "Обязать Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН и его членов, включая должностных лиц иранского правительства, прибывающих по делам ООН, а также их иждивенцев, получать одобрение Госдепартамента перед: получением или сохранением членства в любом оптовом клубе в США, включая, но не ограничиваясь, Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, и приобретением товаров в таких магазинах любыми средствами", - говорится в публикации. Кроме того, распоряжение требует от иранских дипломатов согласовывать с госдепартаментом приобретение предметов роскоши, включая меха и ювелирные изделия. В документе уточняется, что нарушение этих правил признаётся противоправным предоставлением "льгот" иностранной миссии, а лица, действующие добросовестно в рамках постановления, освобождаются от какой-либо ответственности.

