https://1prime.ru/20250922/ssha-862638882.html
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения - 22.09.2025, ПРАЙМ
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения
Госдепартамент США обязал постоянное представительство Ирана при ООН и его членов, включая дипломатов и их семьи, получать разрешение перед покупками в торговых | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:48+0300
2025-09-22T21:48+0300
2025-09-22T21:48+0300
мировая экономика
сша
иран
оон
госдеп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США обязал постоянное представительство Ирана при ООН и его членов, включая дипломатов и их семьи, получать разрешение перед покупками в торговых клубах Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, говорится в документе, который планируется опубликовать в Федеральном реестре США. "Обязать Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН и его членов, включая должностных лиц иранского правительства, прибывающих по делам ООН, а также их иждивенцев, получать одобрение Госдепартамента перед: получением или сохранением членства в любом оптовом клубе в США, включая, но не ограничиваясь, Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, и приобретением товаров в таких магазинах любыми средствами", - говорится в публикации. Кроме того, распоряжение требует от иранских дипломатов согласовывать с госдепартаментом приобретение предметов роскоши, включая меха и ювелирные изделия. В документе уточняется, что нарушение этих правил признаётся противоправным предоставлением "льгот" иностранной миссии, а лица, действующие добросовестно в рамках постановления, освобождаются от какой-либо ответственности.
https://1prime.ru/20250921/kheydari-862591454.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, иран, оон, госдеп, в мире
Мировая экономика, США, ИРАН, ООН, Госдеп, В мире
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения
Госдеп обязал иранских дипломатов согласовывать покупки в оптовых магазинах
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США обязал постоянное представительство Ирана при ООН и его членов, включая дипломатов и их семьи, получать разрешение перед покупками в торговых клубах Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, говорится в документе, который планируется опубликовать в Федеральном реестре США.
"Обязать Постоянное представительство Исламской Республики Иран
при ООН
и его членов, включая должностных лиц иранского правительства, прибывающих по делам ООН, а также их иждивенцев, получать одобрение Госдепартамента перед: получением или сохранением членства в любом оптовом клубе в США
, включая, но не ограничиваясь, Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, и приобретением товаров в таких магазинах любыми средствами", - говорится в публикации.
Кроме того, распоряжение требует от иранских дипломатов согласовывать с госдепартаментом приобретение предметов роскоши, включая меха и ювелирные изделия.
В документе уточняется, что нарушение этих правил признаётся противоправным предоставлением "льгот" иностранной миссии, а лица, действующие добросовестно в рамках постановления, освобождаются от какой-либо ответственности.
В Иране высказались о возможности возобновления санкций против страны