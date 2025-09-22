Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения - 22.09.2025, ПРАЙМ
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения - 22.09.2025, ПРАЙМ
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения
Госдепартамент США обязал постоянное представительство Ирана при ООН и его членов, включая дипломатов и их семьи, получать разрешение перед покупками в торговых | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:48+0300
2025-09-22T21:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США обязал постоянное представительство Ирана при ООН и его членов, включая дипломатов и их семьи, получать разрешение перед покупками в торговых клубах Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, говорится в документе, который планируется опубликовать в Федеральном реестре США. "Обязать Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН и его членов, включая должностных лиц иранского правительства, прибывающих по делам ООН, а также их иждивенцев, получать одобрение Госдепартамента перед: получением или сохранением членства в любом оптовом клубе в США, включая, но не ограничиваясь, Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, и приобретением товаров в таких магазинах любыми средствами", - говорится в публикации. Кроме того, распоряжение требует от иранских дипломатов согласовывать с госдепартаментом приобретение предметов роскоши, включая меха и ювелирные изделия. В документе уточняется, что нарушение этих правил признаётся противоправным предоставлением "льгот" иностранной миссии, а лица, действующие добросовестно в рамках постановления, освобождаются от какой-либо ответственности.
ПРАЙМ
21:48 22.09.2025
 
США запретили дипломатам ИРИ покупки в оптовых магазинах без разрешения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США обязал постоянное представительство Ирана при ООН и его членов, включая дипломатов и их семьи, получать разрешение перед покупками в торговых клубах Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, говорится в документе, который планируется опубликовать в Федеральном реестре США.
"Обязать Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН и его членов, включая должностных лиц иранского правительства, прибывающих по делам ООН, а также их иждивенцев, получать одобрение Госдепартамента перед: получением или сохранением членства в любом оптовом клубе в США, включая, но не ограничиваясь, Costco, Sam's Club или BJ's Wholesale Club, и приобретением товаров в таких магазинах любыми средствами", - говорится в публикации.
Кроме того, распоряжение требует от иранских дипломатов согласовывать с госдепартаментом приобретение предметов роскоши, включая меха и ювелирные изделия.
В документе уточняется, что нарушение этих правил признаётся противоправным предоставлением "льгот" иностранной миссии, а лица, действующие добросовестно в рамках постановления, освобождаются от какой-либо ответственности.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
В Иране высказались о возможности возобновления санкций против страны
Вчера, 17:56
 
