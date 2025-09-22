https://1prime.ru/20250922/stavki-862621639.html

Два российских банка из топ-20 повысили ставки после снижения ключевой

2025-09-22T15:36+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Два российских банка из топ-20 крупнейших повысили ставки после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "С 12 сентября, когда Банк России снизил ключевую ставку до 17,00%, доходность вкладов упала на 0,3-0,4 п.п. Доходность вкладов с тех пор снизилась в 11 банках, однако два банка за этот период повысили ставки (один по трехмесячному вкладу, одновременно понизив по другим срокам, другой – по полугодовому вкладу, на 0,2 и 0,4 п.п. соответственно, при этом уровень ставок по этим вкладам остался на 1,3-2 п.п. ниже уровня ключевой", - говорится в сообщении. Также сообщается, что с 1 по 22 сентября сильнее всего снизились в топ-20 ставки по вкладам на год - на 0,63 процентного пункта, по трехмесячным - на 0,48, по полугодовым – на 0,39 процентного пункта. По состоянию на понедельник 22 сентября 2025 года средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках по розничному депозитному портфелю составляет 15,25% годовых, по полугодовому – 14,33%, по годовому – 13,06%, свидетельствует Индекс вкладов Финуслуг на сроках 3, 6 и 12 месяцев. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

