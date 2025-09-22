Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/sud-862610920.html
Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом
Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом - 22.09.2025, ПРАЙМ
Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом
Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих судов, которые признали и обязали привести в исполнение в России решение... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T12:16+0300
2025-09-22T12:16+0300
верховный суд
россия
швейцария
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих судов, которые признали и обязали привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF Holdings Limited, головной структуры Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перед российским Первым каналом в размере более 99,4 миллиона долларов, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов дела, судья ВС РФ Татьяна Завьялова, изучив кассационную жалобу Group DF Holdings Limited, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Спор связан с "договором о передаче, приобретении и продаже ценных бумаг" от 2 февраля 2015 года, по которому Первый канал продал ценные бумаги компании Фирташа. В материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, но Group DF 3 февраля 2015 года на своем сайте сообщала, что приобрела у Первого канала 29% акций украинского телеканала "Интер" за 100 миллионов долларов. Впоследствии из-за неисполнения покупателем обязательств по этому договору Первый канал инициировал разбирательство, и в 2019 году Арбитражный институт торговых палат Швейцарии в составе единоличного арбитра Дэниэла Хохштрассера утвердил мировое соглашение по иску российского телеканала. По его условиям, Group DF Holdings обязалась выплатить истцу 84,85 миллиона долларов ежемесячными платежами по 1 миллиону долларов (за исключением двух платежей – первого на 2 миллиона и последнего на 850 тысяч долларов) с ноября 2019 по март 2028 года. В итоге должник с задержками осуществил только первые восемь платежей на 9 миллионов долларов, и выплаты в 2021 году прекратились. Стороны в соглашении договорились, что в случае просрочки любого из платежей более чем на год "продавец имеет право немедленно… инициировать взыскание… оставшейся неоплаченной части общей суммы долга, неустойки и штрафа". В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) – 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд в марте заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения. Определение первой инстанции затем оставил в силе суд округа. Group DF Фирташа – международная финансово-промышленная группа, "основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах", сообщает ее сайт. Она также владеет активами в сельском хозяйстве, медиа, портовом и логистическом бизнесе.
https://1prime.ru/20250919/sud--862503186.html
https://1prime.ru/20250922/kola-862608969.html
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_a8f87060ca9f0ca8cbb51478aa15a1ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
верховный суд, россия, швейцария, финансы
Верховный суд, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Финансы
12:16 22.09.2025
 
Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом

Верховный суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих судов, которые признали и обязали привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF Holdings Limited, головной структуры Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перед российским Первым каналом в размере более 99,4 миллиона долларов, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов дела, судья ВС РФ Татьяна Завьялова, изучив кассационную жалобу Group DF Holdings Limited, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Суд взыскал с компании Incity более 1,1 миллиона долларов
19 сентября, 12:54
Спор связан с "договором о передаче, приобретении и продаже ценных бумаг" от 2 февраля 2015 года, по которому Первый канал продал ценные бумаги компании Фирташа. В материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, но Group DF 3 февраля 2015 года на своем сайте сообщала, что приобрела у Первого канала 29% акций украинского телеканала "Интер" за 100 миллионов долларов.
Впоследствии из-за неисполнения покупателем обязательств по этому договору Первый канал инициировал разбирательство, и в 2019 году Арбитражный институт торговых палат Швейцарии в составе единоличного арбитра Дэниэла Хохштрассера утвердил мировое соглашение по иску российского телеканала.
По его условиям, Group DF Holdings обязалась выплатить истцу 84,85 миллиона долларов ежемесячными платежами по 1 миллиону долларов (за исключением двух платежей – первого на 2 миллиона и последнего на 850 тысяч долларов) с ноября 2019 по март 2028 года. В итоге должник с задержками осуществил только первые восемь платежей на 9 миллионов долларов, и выплаты в 2021 году прекратились.
Стороны в соглашении договорились, что в случае просрочки любого из платежей более чем на год "продавец имеет право немедленно… инициировать взыскание… оставшейся неоплаченной части общей суммы долга, неустойки и штрафа".
В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) – 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд в марте заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения. Определение первой инстанции затем оставил в силе суд округа.
Group DF Фирташа – международная финансово-промышленная группа, "основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах", сообщает ее сайт. Она также владеет активами в сельском хозяйстве, медиа, портовом и логистическом бизнесе.
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Компания The Coca-Cola подала в суд на ООО "Кока-Кола Компании"
11:06
 
Верховный судРОССИЯШВЕЙЦАРИЯФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала