https://1prime.ru/20250922/sud-862610920.html

Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом

Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом - 22.09.2025, ПРАЙМ

Суд подтвердил долг украинского бизнесмена Фирташа перед Первым каналом

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих судов, которые признали и обязали привести в исполнение в России решение... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T12:16+0300

2025-09-22T12:16+0300

2025-09-22T12:16+0300

верховный суд

россия

швейцария

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих судов, которые признали и обязали привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF Holdings Limited, головной структуры Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перед российским Первым каналом в размере более 99,4 миллиона долларов, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов дела, судья ВС РФ Татьяна Завьялова, изучив кассационную жалобу Group DF Holdings Limited, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Спор связан с "договором о передаче, приобретении и продаже ценных бумаг" от 2 февраля 2015 года, по которому Первый канал продал ценные бумаги компании Фирташа. В материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, но Group DF 3 февраля 2015 года на своем сайте сообщала, что приобрела у Первого канала 29% акций украинского телеканала "Интер" за 100 миллионов долларов. Впоследствии из-за неисполнения покупателем обязательств по этому договору Первый канал инициировал разбирательство, и в 2019 году Арбитражный институт торговых палат Швейцарии в составе единоличного арбитра Дэниэла Хохштрассера утвердил мировое соглашение по иску российского телеканала. По его условиям, Group DF Holdings обязалась выплатить истцу 84,85 миллиона долларов ежемесячными платежами по 1 миллиону долларов (за исключением двух платежей – первого на 2 миллиона и последнего на 850 тысяч долларов) с ноября 2019 по март 2028 года. В итоге должник с задержками осуществил только первые восемь платежей на 9 миллионов долларов, и выплаты в 2021 году прекратились. Стороны в соглашении договорились, что в случае просрочки любого из платежей более чем на год "продавец имеет право немедленно… инициировать взыскание… оставшейся неоплаченной части общей суммы долга, неустойки и штрафа". В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) – 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд в марте заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения. Определение первой инстанции затем оставил в силе суд округа. Group DF Фирташа – международная финансово-промышленная группа, "основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах", сообщает ее сайт. Она также владеет активами в сельском хозяйстве, медиа, портовом и логистическом бизнесе.

https://1prime.ru/20250919/sud--862503186.html

https://1prime.ru/20250922/kola-862608969.html

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

верховный суд, россия, швейцария, финансы