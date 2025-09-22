https://1prime.ru/20250922/sud-862616533.html
Суд оставил в силе арест мэра Владимира
РЯЗАНЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Владимирский областной суд оставил в силе арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки, сообщила прокуратура региона.
Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник СК РФ сообщил, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса.
"Владимирский областной суд сохранил Дмитрию Наумову ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
По данным ведомства, арест Наумова обжаловала сторона защиты. Участвующий в деле прокурор "настаивал на сохранении избранной меры пресечения, мотивируя свою позицию тяжестью и общественной опасностью совершенных преступлений, а также тем, что, находясь на свободе, Наумов, с учетом занимаемой должности, может воспрепятствовать производству расследования".
По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами".
Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК.
Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство.
Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей, заявили в СК.
Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.
