Суд начал процедуру банкротства осужденного экс-предправления банка "Югра"
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего банка "Югра" ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении осужденного бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд включил в реестр требований кредиторов Шиляева требования "Югры" в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы в ноябре взыскал солидарно с него, бывшего бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ. Суд назначил финансовым управляющим Шиляева Антона Саитова из ассоциации МСРО "Содействие". Его отчет и рассмотрение дела о банкротстве по существу назначены на февраль. При этом АСВ просило суд сразу признать Шиляева банкротом и открыть процедуру реализации имущества, но суд, несмотря на судимость у должника за экономическое преступление, ввел реструктуризацию долгов. "Введение процедуры реализации имущества гражданина по результатам рассмотрения обоснованности заявления о банкротстве является правом суда, которым последний может воспользоваться лишь при заявленном самим должником ходатайстве о его несоответствии требованиям для утверждения плана реструктуризации и введении по указанной причине следующей процедуры банкротства – реализации долгов гражданина", - указал суд. Он также отметил, что "сама по себе неплатежеспособность, а равно объем имущества не исключают возможность разработки плана реструктуризации с учетом проведения соответствующей работы со стороны финансового управляющего во взаимодействии непосредственно с должником и его кредиторами". Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
