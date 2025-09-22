https://1prime.ru/20250922/sud-862622540.html

Суд отложил споры об аннулировании в России Tommy Hilfiger и Calvin Klein

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на май рассмотрение исков индивидуального предпринимателя из Москвы Артура Рахмана, требующего прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger в связи с их неиспользованием, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Такое решение вынесено по итогам прошедших в понедельник предварительных заседаний. Отложение на столь длительный срок связано с необходимостью надлежащего извещения иностранных лиц о судебном разбирательстве. В иске к американской Calvin Klein Trademark Trust предприниматель добивается отмены регистрации четырех международных товарных знаков и трех российских, в иске к нидерландской Tommy Hilfiger Licensing – двух международных и одного российского. Иски Рахмана поступили в суд в июле. Международные товарные знаки CK Calvin Klein Performance, Calvin Klein Naked Glamour, CALVINKLEIN205W39NYC и комбинированный с графическим элементом в виде кармана джинсов Calvin Klein, которые требует аннулировать в России истец, были зарегистрированы с 2008 по 2017 год, российские – с 1998 по 2009 год. Международные знаки Tommy Hilfiger зарегистрированы в 2014 и 2021 годах, российский – в 1998-м. Все они распространяются в основном на одежду. В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.

