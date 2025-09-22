Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил споры об аннулировании в России Tommy Hilfiger и Calvin Klein
Суд отложил споры об аннулировании в России Tommy Hilfiger и Calvin Klein
2025-09-22T15:49+0300
2025-09-22T15:49+0300
россия
tommy hilfiger
calvin klein
бизнес
суд
15:49 22.09.2025
 
© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкCalvin Klein Jeans
Calvin Klein Jeans. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на май рассмотрение исков индивидуального предпринимателя из Москвы Артура Рахмана, требующего прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger в связи с их неиспользованием, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Такое решение вынесено по итогам прошедших в понедельник предварительных заседаний. Отложение на столь длительный срок связано с необходимостью надлежащего извещения иностранных лиц о судебном разбирательстве.
В иске к американской Calvin Klein Trademark Trust предприниматель добивается отмены регистрации четырех международных товарных знаков и трех российских, в иске к нидерландской Tommy Hilfiger Licensing – двух международных и одного российского. Иски Рахмана поступили в суд в июле.
Международные товарные знаки CK Calvin Klein Performance, Calvin Klein Naked Glamour, CALVINKLEIN205W39NYC и комбинированный с графическим элементом в виде кармана джинсов Calvin Klein, которые требует аннулировать в России истец, были зарегистрированы с 2008 по 2017 год, российские – с 1998 по 2009 год.
Международные знаки Tommy Hilfiger зарегистрированы в 2014 и 2021 годах, российский – в 1998-м. Все они распространяются в основном на одежду.
В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.
Компания The Coca-Cola подала в суд на ООО "Кока-Кола Компании"
