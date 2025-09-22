Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КС изучит дело о правах владельца цифровой валюты на судебную защиту - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/sud-862637844.html
КС изучит дело о правах владельца цифровой валюты на судебную защиту
КС изучит дело о правах владельца цифровой валюты на судебную защиту - 22.09.2025, ПРАЙМ
КС изучит дело о правах владельца цифровой валюты на судебную защиту
Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянина, усомнившегося в конституционности нормы о правах владельцев цифровых активов на... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:20+0300
2025-09-22T21:20+0300
россия
общество
рф
конституционный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/76039/38/760393893_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8f44ce03fdaa59db28d7d420b21d4293.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянина, усомнившегося в конституционности нормы о правах владельцев цифровых активов на судебную защиту, сообщается на сайте суда. "Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу Д.И. Тимченко на нарушение его конституционных прав частью 6 статьи 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (судебная защита гражданина по требованиям, связанным с обладанием цифровой валютой, в случае, если он не информировал о фактах обладания цифровой валютой и совершения сделок и операций с цифровой валютой)", – говорится в сообщении. Согласно жалобе москвича Дмитрия Тимченко, которая имеется в распоряжении РИА Новости, суды отказали ему в удовлетворении иска к россиянину о возврате цифровой валюты. Соответствующие решение были вынесены в связи с тем, что Тимченко не проинформировал государство о факте приобретения и обладания цифровой валютой и сделках с ней, что в соответствии с оспариваемой нормой влечет отказ в судебной защите. "Полагаем, что оспариваемая норма... противоречит гарантированному и провозглашенному Конституцией России праву на судебную защиту... равенству всех перед законом и судом", – отмечается в жалобе. Заявитель также указывает на "необоснованное неравенство" цифровой валюты как имущества по сравнению с другими видами имущества, поскольку только в отношении цифровой валюты для судебной защиты требований необходимо информирование о ней государственных органов. "Просим признать часть 5 статьи 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"... не соответствующей статьям 46, 55 Конституции Российской Федерации и недействующей с момента принятия", – заключается в жалобе.
https://1prime.ru/20250917/rubl-862389064.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76039/38/760393893_334:0:3001:2000_1920x0_80_0_0_5b7df8c65176b296ccb8fadc305c74e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, конституционный суд
РОССИЯ, Общество , РФ, Конституционный суд
21:20 22.09.2025
 
КС изучит дело о правах владельца цифровой валюты на судебную защиту

КС рассмотрит жалобу россиянина на нарушение прав владельцев цифровых активов

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВход в здание Конституционного суда РФ
Вход в здание Конституционного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Вход в здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянина, усомнившегося в конституционности нормы о правах владельцев цифровых активов на судебную защиту, сообщается на сайте суда.
"Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу Д.И. Тимченко на нарушение его конституционных прав частью 6 статьи 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (судебная защита гражданина по требованиям, связанным с обладанием цифровой валютой, в случае, если он не информировал о фактах обладания цифровой валютой и совершения сделок и операций с цифровой валютой)", – говорится в сообщении.
Согласно жалобе москвича Дмитрия Тимченко, которая имеется в распоряжении РИА Новости, суды отказали ему в удовлетворении иска к россиянину о возврате цифровой валюты. Соответствующие решение были вынесены в связи с тем, что Тимченко не проинформировал государство о факте приобретения и обладания цифровой валютой и сделках с ней, что в соответствии с оспариваемой нормой влечет отказ в судебной защите.
"Полагаем, что оспариваемая норма... противоречит гарантированному и провозглашенному Конституцией России праву на судебную защиту... равенству всех перед законом и судом", – отмечается в жалобе.
Заявитель также указывает на "необоснованное неравенство" цифровой валюты как имущества по сравнению с другими видами имущества, поскольку только в отношении цифровой валюты для судебной защиты требований необходимо информирование о ней государственных органов.
"Просим признать часть 5 статьи 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"... не соответствующей статьям 46, 55 Конституции Российской Федерации и недействующей с момента принятия", – заключается в жалобе.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях
17 сентября, 15:07
 
РОССИЯОбществоРФКонституционный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала