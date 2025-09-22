https://1prime.ru/20250922/sud-862637844.html

КС изучит дело о правах владельца цифровой валюты на судебную защиту

КС изучит дело о правах владельца цифровой валюты на судебную защиту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянина, усомнившегося в конституционности нормы о правах владельцев цифровых активов на судебную защиту, сообщается на сайте суда. "Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу Д.И. Тимченко на нарушение его конституционных прав частью 6 статьи 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (судебная защита гражданина по требованиям, связанным с обладанием цифровой валютой, в случае, если он не информировал о фактах обладания цифровой валютой и совершения сделок и операций с цифровой валютой)", – говорится в сообщении. Согласно жалобе москвича Дмитрия Тимченко, которая имеется в распоряжении РИА Новости, суды отказали ему в удовлетворении иска к россиянину о возврате цифровой валюты. Соответствующие решение были вынесены в связи с тем, что Тимченко не проинформировал государство о факте приобретения и обладания цифровой валютой и сделках с ней, что в соответствии с оспариваемой нормой влечет отказ в судебной защите. "Полагаем, что оспариваемая норма... противоречит гарантированному и провозглашенному Конституцией России праву на судебную защиту... равенству всех перед законом и судом", – отмечается в жалобе. Заявитель также указывает на "необоснованное неравенство" цифровой валюты как имущества по сравнению с другими видами имущества, поскольку только в отношении цифровой валюты для судебной защиты требований необходимо информирование о ней государственных органов. "Просим признать часть 5 статьи 14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"... не соответствующей статьям 46, 55 Конституции Российской Федерации и недействующей с момента принятия", – заключается в жалобе.

