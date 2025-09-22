https://1prime.ru/20250922/supruga-862598507.html

Супруга Хорошавина ежемесячно перечисляет по пять тысяч рублей

Супруга Хорошавина ежемесячно перечисляет по пять тысяч рублей - 22.09.2025, ПРАЙМ

Супруга Хорошавина ежемесячно перечисляет по пять тысяч рублей

Супруга экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество на 15 лет лишения свободы, каждый месяц переводит по 5 тысяч рублей для... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T05:07+0300

2025-09-22T05:07+0300

2025-09-22T05:07+0300

общество

экономика

хабаровский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862598507.jpg?1758506858

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Супруга экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество на 15 лет лишения свободы, каждый месяц переводит по 5 тысяч рублей для погашения его штрафа в 500 миллионов рублей, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа", - отмечается в документе. Сам бывший губернатор, который отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края, также ежемесячно отчисляет 10 тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Уточняется, что в счет погашения также перечислено 12 миллионов рублей. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , хабаровский край