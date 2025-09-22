Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ
Mash: найденная в хостеле в Бангкоке россиянка Владыко снова пропала
© Unsplash/JuniperPhotonБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд . Архивное фото
© Unsplash/JuniperPhoton
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российская туристка Эрика Владыко, которая была найдена в хостеле в Бангкоке после исчезновения, снова пропала, сообщает Telegram-канал Mash.
"Российская туристка, которую нашли спустя неделю в хостеле Бангкока, снова потерялась", — говорится в сообщении.
По информации Mash, 34-летняя гражданка России уехала в неизвестном направлении, оставив своего ребенка, таким образом она, по сути, "еще раз бросила дочь".
21 сентября волонтеры, проводившие поиски, сообщили РИА Новости о том, что пропавшая Эрика Владыко находится в Бангкоке, и что она жива и здорова. С ней должны были встретиться ее мать и близкие друзья.
Россиянка из Владивостока, которая долгое время жила на острове Самуи с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и исчезла в ночь на 13 сентября. Это случилось после того, как она уехала на такси, оставив девочку в хостеле. По данным некоторых СМИ, она отправилась в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив проживание и оставив свои вещи. По сообщениям из русскоязычных социальные сетей в Таиланде, сотрудники хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, которая временно поместила девочку в детский дом.
В конце этой недели мать Эрики приехала в Бангкок, чтобы позаботиться о своей внучке. Подруга Эрики, Светлана, нашла девочку в детском доме и навещала ее до приезда бабушки.