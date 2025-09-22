Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/tailand-862619146.html
Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ
Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ
Российская туристка Эрика Владыко, которая была найдена в хостеле в Бангкоке после исчезновения, снова пропала, сообщает Telegram-канал Mash. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:00+0300
2025-09-22T15:00+0300
бангкок
владивосток
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/02/841510277_0:12:2401:1362_1920x0_80_0_0_e7e0721b568b0be63a6fcc970af24711.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российская туристка Эрика Владыко, которая была найдена в хостеле в Бангкоке после исчезновения, снова пропала, сообщает Telegram-канал Mash."Российская туристка, которую нашли спустя неделю в хостеле Бангкока, снова потерялась", — говорится в сообщении.По информации Mash, 34-летняя гражданка России уехала в неизвестном направлении, оставив своего ребенка, таким образом она, по сути, "еще раз бросила дочь".21 сентября волонтеры, проводившие поиски, сообщили РИА Новости о том, что пропавшая Эрика Владыко находится в Бангкоке, и что она жива и здорова. С ней должны были встретиться ее мать и близкие друзья.Россиянка из Владивостока, которая долгое время жила на острове Самуи с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и исчезла в ночь на 13 сентября. Это случилось после того, как она уехала на такси, оставив девочку в хостеле. По данным некоторых СМИ, она отправилась в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив проживание и оставив свои вещи. По сообщениям из русскоязычных социальные сетей в Таиланде, сотрудники хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, которая временно поместила девочку в детский дом. В конце этой недели мать Эрики приехала в Бангкок, чтобы позаботиться о своей внучке. Подруга Эрики, Светлана, нашла девочку в детском доме и навещала ее до приезда бабушки.
https://1prime.ru/20250914/sud-862263344.html
https://1prime.ru/20250827/rossiyanka-861303696.html
бангкок
владивосток
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/02/841510277_284:0:2115:1373_1920x0_80_0_0_f0b79313780509d88ef7cac7d716d207.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бангкок, владивосток, европа
БАНГКОК, Владивосток, ЕВРОПА
15:00 22.09.2025
 
Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ

Mash: найденная в хостеле в Бангкоке россиянка Владыко снова пропала

© Unsplash/JuniperPhotonБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд . Архивное фото
© Unsplash/JuniperPhoton
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российская туристка Эрика Владыко, которая была найдена в хостеле в Бангкоке после исчезновения, снова пропала, сообщает Telegram-канал Mash.
"Российская туристка, которую нашли спустя неделю в хостеле Бангкока, снова потерялась", — говорится в сообщении.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Суд подтвердил гибель пропавшего в Иркутске судьи Николая Курца
14 сентября, 14:58
По информации Mash, 34-летняя гражданка России уехала в неизвестном направлении, оставив своего ребенка, таким образом она, по сути, "еще раз бросила дочь".
21 сентября волонтеры, проводившие поиски, сообщили РИА Новости о том, что пропавшая Эрика Владыко находится в Бангкоке, и что она жива и здорова. С ней должны были встретиться ее мать и близкие друзья.
Россиянка из Владивостока, которая долгое время жила на острове Самуи с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и исчезла в ночь на 13 сентября. Это случилось после того, как она уехала на такси, оставив девочку в хостеле. По данным некоторых СМИ, она отправилась в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив проживание и оставив свои вещи. По сообщениям из русскоязычных социальные сетей в Таиланде, сотрудники хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, которая временно поместила девочку в детский дом.
В конце этой недели мать Эрики приехала в Бангкок, чтобы позаботиться о своей внучке. Подруга Эрики, Светлана, нашла девочку в детском доме и навещала ее до приезда бабушки.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Застрявшую в горах Киргизии россиянку признали пропавшей без вести
27 августа, 08:22
 
БАНГКОКВладивостокЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала