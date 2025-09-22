https://1prime.ru/20250922/tailand-862619146.html

Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ

Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ - 22.09.2025, ПРАЙМ

Найденная в Бангкоке россиянка снова потерялась, сообщили СМИ

Российская туристка Эрика Владыко, которая была найдена в хостеле в Бангкоке после исчезновения, снова пропала, сообщает Telegram-канал Mash. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:00+0300

2025-09-22T15:00+0300

2025-09-22T15:00+0300

бангкок

владивосток

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84151/02/841510277_0:12:2401:1362_1920x0_80_0_0_e7e0721b568b0be63a6fcc970af24711.jpg

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российская туристка Эрика Владыко, которая была найдена в хостеле в Бангкоке после исчезновения, снова пропала, сообщает Telegram-канал Mash."Российская туристка, которую нашли спустя неделю в хостеле Бангкока, снова потерялась", — говорится в сообщении.По информации Mash, 34-летняя гражданка России уехала в неизвестном направлении, оставив своего ребенка, таким образом она, по сути, "еще раз бросила дочь".21 сентября волонтеры, проводившие поиски, сообщили РИА Новости о том, что пропавшая Эрика Владыко находится в Бангкоке, и что она жива и здорова. С ней должны были встретиться ее мать и близкие друзья.Россиянка из Владивостока, которая долгое время жила на острове Самуи с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и исчезла в ночь на 13 сентября. Это случилось после того, как она уехала на такси, оставив девочку в хостеле. По данным некоторых СМИ, она отправилась в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив проживание и оставив свои вещи. По сообщениям из русскоязычных социальные сетей в Таиланде, сотрудники хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, которая временно поместила девочку в детский дом. В конце этой недели мать Эрики приехала в Бангкок, чтобы позаботиться о своей внучке. Подруга Эрики, Светлана, нашла девочку в детском доме и навещала ее до приезда бабушки.

https://1prime.ru/20250914/sud-862263344.html

https://1prime.ru/20250827/rossiyanka-861303696.html

бангкок

владивосток

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бангкок, владивосток, европа