18:44 22.09.2025 (обновлено: 18:49 22.09.2025)
 
﻿Депутатам Госдумы расскажут о формировании тарифов ЖКХ

Депутатам Госдумы на пленарном заседании 23 сентября расскажут о формировании тарифов ЖКХ

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов во вторник в начале пленарного заседания проинформирует депутатов о формировании тарифов ЖКХ, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
"В начале заседания председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов проинформирует депутатов о формировании тарифов ЖКХ", - сказал источник.
ГазНедвижимостьГосдумаЖКХтарифы ЖКХ
 
 
Заголовок открываемого материала