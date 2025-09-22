https://1prime.ru/20250922/tarify-862629372.html

﻿Депутатам Госдумы расскажут о формировании тарифов ЖКХ

2025-09-22T18:44+0300

2025-09-22T18:44+0300

2025-09-22T18:49+0300

газ

недвижимость

госдума

жкх

тарифы жкх

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов во вторник в начале пленарного заседания проинформирует депутатов о формировании тарифов ЖКХ, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. "В начале заседания председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов проинформирует депутатов о формировании тарифов ЖКХ", - сказал источник.

