﻿Депутатам Госдумы расскажут о формировании тарифов ЖКХ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов во вторник в начале пленарного заседания проинформирует депутатов о формировании тарифов ЖКХ, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. "В начале заседания председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов проинформирует депутатов о формировании тарифов ЖКХ", - сказал источник.
Депутатам Госдумы на пленарном заседании 23 сентября расскажут о формировании тарифов ЖКХ