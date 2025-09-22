Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
TikTok перейдет к американским инвесторам на этой неделе
ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе. В соответствии с его условиями TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов и контролироваться советом директоров с обширным опытом в сфере национальной безопасности и кибербезопасности в партнерстве с правительством США", - сказала Левитт на брифинге.
ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе. В соответствии с его условиями TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов и контролироваться советом директоров с обширным опытом в сфере национальной безопасности и кибербезопасности в партнерстве с правительством США", - сказала Левитт на брифинге.
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok
20 сентября, 17:34
 
Заголовок открываемого материала