https://1prime.ru/20250922/tiktok-862636606.html
TikTok перейдет к американским инвесторам на этой неделе
TikTok перейдет к американским инвесторам на этой неделе - 22.09.2025, ПРАЙМ
TikTok перейдет к американским инвесторам на этой неделе
Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T20:57+0300
2025-09-22T20:57+0300
2025-09-22T20:57+0300
сша
дональд трамп
рынок
tiktok
в мире
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_0:109:2400:1459_1920x0_80_0_0_723693afcaf5dfa74024d5d6e1210fda.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе. В соответствии с его условиями TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов и контролироваться советом директоров с обширным опытом в сфере национальной безопасности и кибербезопасности в партнерстве с правительством США", - сказала Левитт на брифинге.
https://1prime.ru/20250920/ssha-862558947.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_212:0:2345:1600_1920x0_80_0_0_542d47e81f98cd926b6cf486270f0bac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, рынок, tiktok, в мире, мировая экономика
США, Дональд Трамп, Рынок, TikTok, В мире, Мировая экономика
TikTok перейдет к американским инвесторам на этой неделе
Белый дом: TikTok перейдёт под контроль инвесторов США после сделки на этой неделе