Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев оценил долю американского импорта урана для Казахстана - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/tokaev-862641985.html
Токаев оценил долю американского импорта урана для Казахстана
Токаев оценил долю американского импорта урана для Казахстана - 22.09.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил долю американского импорта урана для Казахстана
Порядка 24% американского импорта урана приходится на Казахстан, заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке на заседании круглого стола с... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T23:02+0300
2025-09-22T23:02+0300
мировая экономика
казахстан
сша
нью-йорк
касым-жомарт токаев
rio tinto
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/79/835717950_0:89:2189:1320_1920x0_80_0_0_8f6f88f606041e0d173e4d3126f462ec.jpg
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Порядка 24% американского импорта урана приходится на Казахстан, заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава государства... указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана. Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну", - говорится в сообщении. Токаев отметил, что в соответствии с приоритетами США в области энергетики, Астана продвигает чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане. "Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надёжный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырёх компонентах: нефти, газе, угле и уране", - сказал казахстанский президент. По данным пресс-службы Токаева, вторым приоритетом в его речи названы критически важные сырьевые материалы. Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии. Токаев отметил, что в Казахстане создана благоприятная для инвесторов юрисдикция в горнодобывающей отрасли, подкреплённая прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Он подчеркнул, что казахстанский горнодобывающий сектор уже привлёк такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе.
https://1prime.ru/20250922/mineraly-862639053.html
казахстан
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/79/835717950_154:0:2033:1409_1920x0_80_0_0_c981365480f56872807215b7caf6f0c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, казахстан, сша, нью-йорк, касым-жомарт токаев, rio tinto
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, США, Нью-Йорк, Касым-Жомарт Токаев, Rio Tinto
23:02 22.09.2025
 
Токаев оценил долю американского импорта урана для Казахстана

Токаев заявил, что около 24% американского импорта урана приходится на Казахстан

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Порядка 24% американского импорта урана приходится на Казахстан, заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства... указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана. Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну", - говорится в сообщении.
Токаев отметил, что в соответствии с приоритетами США в области энергетики, Астана продвигает чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане.
"Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надёжный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырёх компонентах: нефти, газе, угле и уране", - сказал казахстанский президент.
По данным пресс-службы Токаева, вторым приоритетом в его речи названы критически важные сырьевые материалы. Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии.
Токаев отметил, что в Казахстане создана благоприятная для инвесторов юрисдикция в горнодобывающей отрасли, подкреплённая прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Он подчеркнул, что казахстанский горнодобывающий сектор уже привлёк такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
США и Казахстан обсудили совместные инвестиции в критически важные минералы
21:54
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНСШАНью-ЙоркКасым-Жомарт ТокаевRio Tinto
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала