Токаев оценил долю американского импорта урана для Казахстана

2025-09-22T23:02+0300
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Порядка 24% американского импорта урана приходится на Казахстан, заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава государства... указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана. Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну", - говорится в сообщении. Токаев отметил, что в соответствии с приоритетами США в области энергетики, Астана продвигает чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане. "Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надёжный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырёх компонентах: нефти, газе, угле и уране", - сказал казахстанский президент. По данным пресс-службы Токаева, вторым приоритетом в его речи названы критически важные сырьевые материалы. Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии. Токаев отметил, что в Казахстане создана благоприятная для инвесторов юрисдикция в горнодобывающей отрасли, подкреплённая прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Он подчеркнул, что казахстанский горнодобывающий сектор уже привлёк такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе.
