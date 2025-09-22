https://1prime.ru/20250922/tovarooborot-862607470.html

Китайская провинция Хэйлунцзян увеличила товарооборот с Россией

Китайская провинция Хэйлунцзян увеличила товарооборот с Россией

2025-09-22T10:51+0300

ПЕКИН, 22 сен - ПРАЙМ. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами в январе-августе 2025 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 158,09 миллиарда юаней (около 22,2 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин. За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 26,37 миллиарда юаней (около 3,7 миллиарда долларов). Рост в годовом выражении составил 16,8%. Россия в свою очередь ввезла в провинцию товаров на 131,72 миллиарда юаней (около 18,5 миллиарда долларов) - на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 143,766 миллиарда долларов, сообщало ранее таможенное управление КНР.

