Китайская провинция Хэйлунцзян увеличила товарооборот с Россией - 22.09.2025
Китайская провинция Хэйлунцзян увеличила товарооборот с Россией
2025-09-22T10:51+0300
2025-09-22T10:51+0300
экономика
россия
китай
харбин
ПЕКИН, 22 сен - ПРАЙМ. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами в январе-августе 2025 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 158,09 миллиарда юаней (около 22,2 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин. За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 26,37 миллиарда юаней (около 3,7 миллиарда долларов). Рост в годовом выражении составил 16,8%. Россия в свою очередь ввезла в провинцию товаров на 131,72 миллиарда юаней (около 18,5 миллиарда долларов) - на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 143,766 миллиарда долларов, сообщало ранее таможенное управление КНР.
китай
харбин
россия, китай, харбин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Харбин
10:51 22.09.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 22 сен - ПРАЙМ. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами в январе-августе 2025 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 158,09 миллиарда юаней (около 22,2 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин.
За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 26,37 миллиарда юаней (около 3,7 миллиарда долларов). Рост в годовом выражении составил 16,8%.
Россия в свою очередь ввезла в провинцию товаров на 131,72 миллиарда юаней (около 18,5 миллиарда долларов) - на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 143,766 миллиарда долларов, сообщало ранее таможенное управление КНР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о товарообороте России со странами Центральной Азии
19 сентября, 11:51
19 сентября, 11:51
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙХарбин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
