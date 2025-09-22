Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и Маск встретились на панихиде по Кирку - 22.09.2025, ПРАЙМ
Трамп и Маск встретились на панихиде по Кирку
Трамп и Маск встретились на панихиде по Кирку
Трамп и Маск встретились на панихиде по Кирку
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
2025-09-22T00:30+0300
2025-09-22T01:14+0300
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862597187.jpg?1758492881
ФИНИКС (США), 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск сидят на отдельной трибуне на соседних стульях и общаются друг с другом. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
сша
общество , мировая экономика, сша, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп
00:30 22.09.2025 (обновлено: 01:14 22.09.2025)
 
Трамп и Маск встретились на панихиде по Кирку

Трамп и Маск вместе присутствуют на стадионе, где проходит панихида по Кирку

ФИНИКС (США), 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе находятся на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск сидят на отдельной трибуне на соседних стульях и общаются друг с другом.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
 
