Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку
ФИНИКС (США), 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск пожали другу другу руки на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находится президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
