СМИ узнали, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку
2025-09-22T03:01+0300
2025-09-22T03:01+0300
общество
мировая экономика
сша
юар
дональд трамп
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Специалист по чтению по губам выяснила, что именно президент США Дональд Трамп сказал американскому предпринимателю Илону Маску при встрече на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, пишет британская газета Daily Mail. Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали друг другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США. "Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться", - говорится в публикации издания. Как пишет газета, после того, как к разговору присоединился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, Трамп заявил: "Давай попробуем найти способ наладить ситуацию". "Маск ответил кивком головы. Затем президент приобнял его за руку и сказал: "Я скучал по тебе", - отмечает издание. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР
ПРАЙМ
общество , мировая экономика, сша, юар, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, ЮАР, Дональд Трамп
03:01 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Специалист по чтению по губам выяснила, что именно президент США Дональд Трамп сказал американскому предпринимателю Илону Маску при встрече на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, пишет британская газета Daily Mail.
Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали друг другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США.
"Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться", - говорится в публикации издания.
Как пишет газета, после того, как к разговору присоединился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, Трамп заявил: "Давай попробуем найти способ наладить ситуацию".
"Маск ответил кивком головы. Затем президент приобнял его за руку и сказал: "Я скучал по тебе", - отмечает издание.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
