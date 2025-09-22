https://1prime.ru/20250922/tramp-862605089.html
Трамп положительно оценил встречу и разговоре с Маском
Трамп положительно оценил встречу и разговоре с Маском
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с американским бизнесменом Илоном Маском в воскресенье на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Как следовало из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила панихида, пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине. "Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Аризоны. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
