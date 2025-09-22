Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАМАС подготовил Трампу письмо с просьбой о перемирии - 22.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250922/tramp-862623554.html
ХАМАС подготовил Трампу письмо с просьбой о перемирии
ХАМАС подготовил Трампу письмо с просьбой о перемирии - 22.09.2025, ПРАЙМ
ХАМАС подготовил Трампу письмо с просьбой о перемирии
ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T16:34+0300
2025-09-22T16:34+0300
политика
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox News со ссылкой на источники. "ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250921/khamas-862594139.html
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
сша, дональд трамп, хамас
Политика, США, Дональд Трамп, ХАМАС
16:34 22.09.2025
 
ХАМАС подготовил Трампу письмо с просьбой о перемирии

ХАМАС подготовил Трампу письмо о перемирии в обмен на освобождение заложников

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox News со ссылкой на источники.
"ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе", - говорится в сообщении.
Митинг движения ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
ХАМАС призвало изолировать Израиль
Вчера, 20:44
 
ПолитикаСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
