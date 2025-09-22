https://1prime.ru/20250922/tramp-862623554.html
ХАМАС подготовил Трампу письмо с просьбой о перемирии
политика
сша
дональд трамп
хамас
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox News со ссылкой на источники. "ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе", - говорится в сообщении.
сша, дональд трамп, хамас
Политика, США, Дональд Трамп, ХАМАС
