В США посоветовали Трампу ответить взаимностью на заявление Путина по ДСНВ
2025-09-22T16:35+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
сша
рф
ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президенту США Дональду Трампу следует ответить взаимностью на предложение президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. В понедельник Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении или соглашениях, которые решат сложные вопросы, с которыми обе стороны давно борются", - сообщил он агентству. К таким вопросам Кимбалл, в частности, отнес более глубокие проверяемые сокращения стратегических ядерных вооружений, ограничения на оружие средней дальности и субстратегическое ядерное оружие, а также ограничения на стратегическую противоракетную оборону, космическое оружие и конвенциональные ударные вооружения большой дальности.
