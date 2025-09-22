https://1prime.ru/20250922/tsb-862632559.html

В России возросла кредитная активность

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Кредитная активность в августе возросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте, говорится в материале Банка России "Кредит экономике и денежная масса". "В августе 2025 года кредитная активность возросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте рынка", - отмечается в материале. Месячный рост требований к экономике составил 1,8% после 1,1% в июле. "Оживление кредитования отразилось и на годовом темпе прироста: по итогам августа он составил 10,2%, перестав снижаться впервые с середины 2024 года", - следует из материала ЦБ РФ. Отмечается, что существенный вклад в прирост требований внесло корпоративное кредитование, которое ускорилось второй месяц. "По итогам месяца требования к не финансовым и финансовым организациям выросли на 2,1% после 1,5% в июле, в основном за счет рублевых кредитов, предоставленных на сроки свыше 1 года", - сообщает Банк России. Более того, в августе рост активности отмечался и в валютном сегменте кредитного рынка. Расширение кредитования в августе затронуло и розничный сегмент рынка. "За месяц требования к населению выросли на 0,8% после сокращения на 0,1% в июле. Однако их динамика по‑прежнему существенно уступала прошлому году, в результате чего годовой прирост вновь обновил локальный минимум последних 9 лет", - говорится в материале Банка России.

