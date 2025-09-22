Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция отменила дополнительные обязательства на импорт ряда товаров из США - 22.09.2025
Турция отменила дополнительные обязательства на импорт ряда товаров из США
2025-09-22T07:11+0300
2025-09-22T07:28+0300
экономика
мировая экономика
сша
турция
анкара
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
вто
АНКАРА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление об отмене дополнительных финансовых обязательств на импорт ряда товаров из США, соответствующий документ опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete. В 2018 году США ввели дополнительные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции. В ответ Анкара в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО) приняла контрмеры и установила дополнительные финансовые обязательства на ряд американских товаров. "Постановлением, подписанным президентом Эрдоганом, отменено решение совета министров 2018 года о введении дополнительных финансовых обязательств на импорт некоторых товаров из США. Уточняется, что документ принят на основании положений законов №1567, №474, №3283, а также статей 16, 22 и 55 закона №4458, законов №2976 и №4067", - говорится в публикации. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 25 сентября во время переговоров с Эрдоганом в Белом доме намерен обсудить вопросы торговли и сотрудничества в оборонной промышленности.
мировая экономика, сша, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, вто
Экономика, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, ВТО
07:11 22.09.2025 (обновлено: 07:28 22.09.2025)
 
АНКАРА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление об отмене дополнительных финансовых обязательств на импорт ряда товаров из США, соответствующий документ опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.
В 2018 году США ввели дополнительные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции. В ответ Анкара в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО) приняла контрмеры и установила дополнительные финансовые обязательства на ряд американских товаров.
"Постановлением, подписанным президентом Эрдоганом, отменено решение совета министров 2018 года о введении дополнительных финансовых обязательств на импорт некоторых товаров из США. Уточняется, что документ принят на основании положений законов №1567, №474, №3283, а также статей 16, 22 и 55 закона №4458, законов №2976 и №4067", - говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 25 сентября во время переговоров с Эрдоганом в Белом доме намерен обсудить вопросы торговли и сотрудничества в оборонной промышленности.
 
