Турция отменила дополнительные обязательства на импорт ряда товаров из США

АНКАРА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление об отмене дополнительных финансовых обязательств на импорт ряда товаров из США, соответствующий документ опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete. В 2018 году США ввели дополнительные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции. В ответ Анкара в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО) приняла контрмеры и установила дополнительные финансовые обязательства на ряд американских товаров. "Постановлением, подписанным президентом Эрдоганом, отменено решение совета министров 2018 года о введении дополнительных финансовых обязательств на импорт некоторых товаров из США. Уточняется, что документ принят на основании положений законов №1567, №474, №3283, а также статей 16, 22 и 55 закона №4458, законов №2976 и №4067", - говорится в публикации. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 25 сентября во время переговоров с Эрдоганом в Белом доме намерен обсудить вопросы торговли и сотрудничества в оборонной промышленности.
