Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турецкие СМИ узнали возможную тему встречи Трампа и Эдогана - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250922/turtsiya-862604954.html
Турецкие СМИ узнали возможную тему встречи Трампа и Эдогана
Турецкие СМИ узнали возможную тему встречи Трампа и Эдогана - 22.09.2025, ПРАЙМ
Турецкие СМИ узнали возможную тему встречи Трампа и Эдогана
Наличие редкоземельных металлов в Турции может стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T09:58+0300
2025-09-22T09:58+0300
политика
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
мировая экономика
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg
АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Наличие редкоземельных металлов в Турции может стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщила турецкая оппозиционная газета Sözçü со ссылкой на собственные источники, подчеркнув, что тема является приоритетной для Вашингтона в контексте снижения зависимости от китайских поставок редкоземельных минералов. Ранее Трамп заявил, что 25 сентября намерен обсудить с Эрдоганом вопросы торговли и сотрудничества в оборонной промышленности. По данным Sözçü, внимание США сосредоточено на районе Бейликова в провинции Эскишехир, где обнаружены редкоземельные элементы, применяемые в авиационной, оборонной и космической промышленности, а также в биомедицине. "На встрече Трампа и Эрдогана одним из приоритетных коммерческих вопросов станет именно добыча и использование редкоземельных элементов в Турции. Эта тема находится в центре внимания США, стремящихся снизить зависимость от китайских поставок", - подчеркнуло издание. Посол США в Анкаре Томас Баррак, выступая перед Комитетом по международным отношениям Сената, охарактеризовал турецкие запасы редкоземельных элементов, еще полностью не освоенные, как "стратегическую возможность". По информации газеты, район Бейликова в Эскишехире занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов - 694 млн тонн - уступая лишь Китаю, запасы которого составляют 800 млн тонн.
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862522254.html
сша
турция
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_638777b34c5c9c7a906e226a28b85d27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, мировая экономика, вашингтон
Политика, США, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Мировая экономика, ВАШИНГТОН
09:58 22.09.2025
 
Турецкие СМИ узнали возможную тему встречи Трампа и Эдогана

Sözçü: главной темой встречи Трампа и Эрдогана могут стать редкоземельные металлы

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 22 сен - ПРАЙМ. Наличие редкоземельных металлов в Турции может стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщила турецкая оппозиционная газета Sözçü со ссылкой на собственные источники, подчеркнув, что тема является приоритетной для Вашингтона в контексте снижения зависимости от китайских поставок редкоземельных минералов.
Ранее Трамп заявил, что 25 сентября намерен обсудить с Эрдоганом вопросы торговли и сотрудничества в оборонной промышленности.
По данным Sözçü, внимание США сосредоточено на районе Бейликова в провинции Эскишехир, где обнаружены редкоземельные элементы, применяемые в авиационной, оборонной и космической промышленности, а также в биомедицине. "На встрече Трампа и Эрдогана одним из приоритетных коммерческих вопросов станет именно добыча и использование редкоземельных элементов в Турции. Эта тема находится в центре внимания США, стремящихся снизить зависимость от китайских поставок", - подчеркнуло издание.
Посол США в Анкаре Томас Баррак, выступая перед Комитетом по международным отношениям Сената, охарактеризовал турецкие запасы редкоземельных элементов, еще полностью не освоенные, как "стратегическую возможность".
По информации газеты, район Бейликова в Эскишехире занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов - 694 млн тонн - уступая лишь Китаю, запасы которого составляют 800 млн тонн.
газ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа
19 сентября, 17:58
 
ПолитикаСШАТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампМировая экономикаВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала