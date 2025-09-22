https://1prime.ru/20250922/turtsiya-862635739.html

Россияне возглавили список отдыхающих в Турции иностранцев

Россияне возглавили список отдыхающих в Турции иностранцев - 22.09.2025, ПРАЙМ

Россияне возглавили список отдыхающих в Турции иностранцев

Туристы из РФ возглавили в августе список отдыхающих в Турции иностранцев, по итогам восьми месяцев россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ, следует... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T20:45+0300

2025-09-22T20:45+0300

2025-09-22T20:45+0300

туризм

бизнес

россия

турция

фрг

рф

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/83289/00/832890098_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_5904e5e4aea8427346881ca5f05df9a4.jpg

СТАМБУЛ, 22 сен - ПРАЙМ. Туристы из РФ возглавили в августе список отдыхающих в Турции иностранцев, по итогам восьми месяцев россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за восемь месяцев посетили более 35,4 миллиона иностранных туристов, что на 0,9% ниже показателей 2024 года. Согласно статистике, за август Турцию посетили более 990 тысяч граждан РФ (на 5,4% больше, чем в августе 2024 года), за ними следуют граждане ФРГ, Великобритании, Ирана и Польши. По данным ведомства, за восемь месяцев Турцию посетили более 4,5 миллионов россиян, они заняли по этому показателю первое место, эта цифра примерно сопоставима с показателями того же периода в 2024 году. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 4,4 миллионов), Великобритании (более трех миллионов), Ирана и Болгарии, следует из публикации министерства. Выездной турпоток из России летом 2025 года увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше поездок, чем годом ранее, сообщал на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

https://1prime.ru/20250922/otdykh-862624988.html

турция

фрг

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, фрг, рф, российский союз туриндустрии