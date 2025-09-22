Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству - 22.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству
Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству - 22.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству в сфере оборонной промышленности. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T22:05+0300
2025-09-22T22:05+0300
мировая экономика
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству в сфере оборонной промышленности. В четверг в Белом доме у Эрдогана запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом, где, как ожидается, вопросы торговли и оборонпрома будут в числе ключевых. Глава турецкого государства подчеркнул, что партнерство двух стран должно строиться "в духе союзничества", а потому освобождение военно-технического взаимодействия от барьеров является приоритетом. "Наше сотрудничество в области оборонной промышленности должно быть как можно скорее освобождено от препятствий и ограничений в соответствии с духом союзничества", — заявил турецкий лидер, слова которого приводит агентство Anadolu. Касаясь торгово-экономической повестки, Эрдоган напомнил, что в 2019 году вместе с Трампом стороны определили целевой уровень товарооборота в размере 100 миллиардов долларов. По его словам, Турция предпринимает меры для формирования "прозрачной, конкурентоспособной и безопасной рыночной среды", способной привлечь новые инвестиции и частный сектор. "Я искренне верю, что благодаря поддержке предпринимателей и новым инвестиционным инициативам мы достигнем нашей цели в 100 миллиардов долларов", — отметил президент.
турция
сша
мировая экономика, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
22:05 22.09.2025
 
Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству

Эрдоган призвал США снять барьеры в оборонпроме и напомнил о цели в $100 млрд в торговле

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.
В четверг в Белом доме у Эрдогана запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом, где, как ожидается, вопросы торговли и оборонпрома будут в числе ключевых.
Глава турецкого государства подчеркнул, что партнерство двух стран должно строиться "в духе союзничества", а потому освобождение военно-технического взаимодействия от барьеров является приоритетом.
"Наше сотрудничество в области оборонной промышленности должно быть как можно скорее освобождено от препятствий и ограничений в соответствии с духом союзничества", — заявил турецкий лидер, слова которого приводит агентство Anadolu.
Касаясь торгово-экономической повестки, Эрдоган напомнил, что в 2019 году вместе с Трампом стороны определили целевой уровень товарооборота в размере 100 миллиардов долларов. По его словам, Турция предпринимает меры для формирования "прозрачной, конкурентоспособной и безопасной рыночной среды", способной привлечь новые инвестиции и частный сектор.
"Я искренне верю, что благодаря поддержке предпринимателей и новым инвестиционным инициативам мы достигнем нашей цели в 100 миллиардов долларов", — отметил президент.
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Турецкие СМИ узнали возможную тему встречи Трампа и Эдогана
09:58
 
Мировая экономикаТУРЦИЯСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
