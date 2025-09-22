https://1prime.ru/20250922/turtsiya-862639916.html

Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству

2025-09-22T22:05+0300

мировая экономика

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США снять ограничения, препятствующие сотрудничеству в сфере оборонной промышленности. В четверг в Белом доме у Эрдогана запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом, где, как ожидается, вопросы торговли и оборонпрома будут в числе ключевых. Глава турецкого государства подчеркнул, что партнерство двух стран должно строиться "в духе союзничества", а потому освобождение военно-технического взаимодействия от барьеров является приоритетом. "Наше сотрудничество в области оборонной промышленности должно быть как можно скорее освобождено от препятствий и ограничений в соответствии с духом союзничества", — заявил турецкий лидер, слова которого приводит агентство Anadolu. Касаясь торгово-экономической повестки, Эрдоган напомнил, что в 2019 году вместе с Трампом стороны определили целевой уровень товарооборота в размере 100 миллиардов долларов. По его словам, Турция предпринимает меры для формирования "прозрачной, конкурентоспособной и безопасной рыночной среды", способной привлечь новые инвестиции и частный сектор. "Я искренне верю, что благодаря поддержке предпринимателей и новым инвестиционным инициативам мы достигнем нашей цели в 100 миллиардов долларов", — отметил президент.

турция

сша

2025

