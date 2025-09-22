https://1prime.ru/20250922/tusk-862624448.html

СМИ рассказали о дерзком заявлении Туска в адрес Путина

СМИ рассказали о дерзком заявлении Туска в адрес Путина - 22.09.2025

СМИ рассказали о дерзком заявлении Туска в адрес Путина

Премьер-министр Польша Дональд Туск пригрозил Владимиру Путину сбивать любые российские воздушные объекты над территорией своей республики, пишет Daily Express. | 22.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Польша Дональд Туск пригрозил Владимиру Путину сбивать любые российские воздушные объекты над территорией своей республики, пишет Daily Express."Туск в понедельник сделал резкое предупреждение Путину, пообещав сбивать любые нарушающие воздушное пространство Польши объекты", — говорится в публикации.Инцидент с БПЛА в ПольшеДональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.

