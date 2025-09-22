https://1prime.ru/20250922/ukraina-862600551.html
В Германии объяснили призыв Ющенко "идти на Москву"
В Германии объяснили призыв Ющенко "идти на Москву"
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Статья в немецком издании Junge Welt освещает комментарии бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который призвал "направиться на Москву". Этот жест расценивается как попытка привлечь внимание в условиях обостряющегося политического кризиса в стране. Автор материала предполагает, что таким заявлением Ющенко пытается снова привлечь внимание к своей фигуре, поскольку многие украинцы начали забывать о нем. "Если он (Ющенко. — Прим.ред.) чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют", — приводится цитата из статьи. В субботу Ющенко выступил с призывом к Украине стать "бронежилетом Европы", невзирая на текущие неудачи на фронте и глубокий экономический и демографический кризис, и рекомендовал не ограничиваться границами 1991 года, а продвигаться "на Москву". В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал Ющенко чудовищным трусом и предателем Украины за его заявление о продвижении "на Москву". В России третий тур президентских выборов на Украине в 2004 году, который привел к победе Виктора Ющенко, был охарактеризован как государственный переворот. Президент России Владимир Путин отметил, что после прихода Ющенко к власти ситуация в Украине значительно ухудшилась.
