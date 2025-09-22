https://1prime.ru/20250922/uoll-strit-862616403.html

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов, а аналитики отмечают спокойную неделю с точки зрения макроэкономических новостей, а вместе с этим завершение очередного сезона отчетности. По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 46 518 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,29%, до 24 795 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 705,25 пункта. "В целом, наступившая неделя - самая спокойная неделя месяца с макроэкономической точки зрения, и с окончанием сезона отчетности рынки, скорее всего, будут зависеть от слухов и настроений", - сообщил агентству Блумберг глава отдела стратегий Panmure Liberum Йоахим Клемент (Joachim Klement). При этом аналитик отметил позитивные перспективы для фондовых рынков США в последующие полгода из-за нового снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.

