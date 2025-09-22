Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов, а аналитики отмечают спокойную неделю с точки зрения макроэкономических новостей, а вместе с этим завершение очередного сезона отчетности. По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 46 518 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,29%, до 24 795 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,26%, до 6 705,25 пункта. "В целом, наступившая неделя - самая спокойная неделя месяца с макроэкономической точки зрения, и с окончанием сезона отчетности рынки, скорее всего, будут зависеть от слухов и настроений", - сообщил агентству Блумберг глава отдела стратегий Panmure Liberum Йоахим Клемент (Joachim Klement). При этом аналитик отметил позитивные перспективы для фондовых рынков США в последующие полгода из-за нового снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
сша
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов, а аналитики отмечают спокойную неделю с точки зрения макроэкономических новостей, а вместе с этим завершение очередного сезона отчетности.
По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 46 518 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,29%, до 24 795 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 705,25 пункта.
"В целом, наступившая неделя - самая спокойная неделя месяца с макроэкономической точки зрения, и с окончанием сезона отчетности рынки, скорее всего, будут зависеть от слухов и настроений", - сообщил агентству Блумберг глава отдела стратегий Panmure Liberum Йоахим Клемент (Joachim Klement).
При этом аналитик отметил позитивные перспективы для фондовых рынков США в последующие полгода из-за нового снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
13:15
 
Экономика фьючерсы Уолл-стрит Рынок США
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
