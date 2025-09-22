https://1prime.ru/20250922/uoll-strit-862616403.html
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели - 22.09.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов, а аналитики отмечают спокойную неделю с точки... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T14:04+0300
2025-09-22T14:04+0300
2025-09-22T14:04+0300
экономика
фьючерсы уолл-стрит
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов, а аналитики отмечают спокойную неделю с точки зрения макроэкономических новостей, а вместе с этим завершение очередного сезона отчетности. По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 46 518 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,29%, до 24 795 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 705,25 пункта. "В целом, наступившая неделя - самая спокойная неделя месяца с макроэкономической точки зрения, и с окончанием сезона отчетности рынки, скорее всего, будут зависеть от слухов и настроений", - сообщил агентству Блумберг глава отдела стратегий Panmure Liberum Йоахим Клемент (Joachim Klement). При этом аналитик отметил позитивные перспективы для фондовых рынков США в последующие полгода из-за нового снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
https://1prime.ru/20250922/atr-862614277.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_186:0:2007:1366_1920x0_80_0_0_a068914bbd4aaddb1f37e454a2ce5e13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фьючерсы уолл-стрит, рынок, сша
Экономика, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, США
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели
Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в понедельник
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов, а аналитики отмечают спокойную неделю с точки зрения макроэкономических новостей, а вместе с этим завершение очередного сезона отчетности.
По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 46 518 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,29%, до 24 795 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 705,25 пункта.
"В целом, наступившая неделя - самая спокойная неделя месяца с макроэкономической точки зрения, и с окончанием сезона отчетности рынки, скорее всего, будут зависеть от слухов и настроений", - сообщил агентству Блумберг глава отдела стратегий Panmure Liberum Йоахим Клемент (Joachim Klement).
При этом аналитик отметил позитивные перспективы для фондовых рынков США в последующие полгода из-за нового снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом