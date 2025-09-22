Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму оценили предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе - 22.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250922/uscherb-862623379.html
В Крыму оценили предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе
В Крыму оценили предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Крыму оценили предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе
Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T16:13+0300
2025-09-22T16:13+0300
россия
крым
ялта
сергей аксенов
всу
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_b1c87d2bc46745ddb087cb22efa161c2.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко. "Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчёт ущерба уже превышает 18,7 миллиона рублей", - написала Павленко в своем Telegram-канале. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
крым
ялта
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_446b854a5a17260f55056ceff9819531.jpg
1920
1920
true
россия, крым, ялта, сергей аксенов, всу, общество
РОССИЯ, КРЫМ, ЯЛТА, Сергей Аксенов, ВСУ, Общество
16:13 22.09.2025
 
В Крыму оценили предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе

Павленко: предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе уже превышает 18,7 млн рублей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Ялта, Крым. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила глава Ялты Янина Павленко.
"Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчёт ущерба уже превышает 18,7 миллиона рублей", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Как сообщила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов за отмену туров в Крым
13:41
 
