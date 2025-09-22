https://1prime.ru/20250922/valyuta-862627180.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 сентября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 сентября - 22.09.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,32 копейки, до 11,7292 рубля, доллара - на 42,82 копейки, до 84,0186 рубля, евро - на... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:00+0300
2025-09-22T18:00+0300
2025-09-22T18:01+0300
экономика
банк россии
юань
доллар
евро
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,32 копейки, до 11,7292 рубля, доллара - на 42,82 копейки, до 84,0186 рубля, евро - на 7,93 копейки, до 98,9638 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250922/yuan-862605467.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 сентября
Официальный курс юаня на вторник - 11,73 руб, доллара - 84,02 руб, евро - 98,96 руб
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,32 копейки, до 11,7292 рубля, доллара - на 42,82 копейки, до 84,0186 рубля, евро - на 7,93 копейки, до 98,9638 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ 19 сентября продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей