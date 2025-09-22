Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 сентября

https://1prime.ru/20250922/valyuta-862627180.html

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,32 копейки, до 11,7292 рубля, доллара - на 42,82 копейки, до 84,0186 рубля, евро - на... | 22.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,32 копейки, до 11,7292 рубля, доллара - на 42,82 копейки, до 84,0186 рубля, евро - на 7,93 копейки, до 98,9638 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

