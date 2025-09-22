https://1prime.ru/20250922/vina-862606921.html

Мэр Владимира, обвиняемый в получении взятки, признал вину

РЯЗАНЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Мэр Владимира Дмитрий Наумов, обвиняемый в получении взятки на 1,1 миллиона рублей, признал вину, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник СК РФ рассказал, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса. "Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ. По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами". Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК. Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство. Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей, заявили в СК. Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.

