В Японии подняли вопрос об отношениях с Россией

2025-09-22T19:07+0300

япония

москва

кунашир

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Япония и Россия должны продолжать развивать негосударственные обмены, даже несмотря на ухудшение дипломатических отношений между их правительствами, считает почетный председатель благотворительной организации Nippon Foundation Ёхэи Сасакава, сообщает издание Sankei Shimbun. "Япония и Россия, будучи соседями, обязаны поддерживать культурные и образовательные обмены, а также взаимодействие в области искусства, даже когда отношения между правительствами двух стран остаются сложными", — отметил Сасакава на пресс-конференции, проходившей в Москве. Сасакава отметил, что конфликты между странами не могут продолжаться вечно, и важно сохранять сотрудничество. "Я уверен, что необходимо дальше продвигать человеческие и культурные связи на уровне частных лиц с учетом долгосрочной перспективы и способствовать взаимопониманию", — подчеркнул он. Отношения между Россией и Японией уже многие годы осложняются отсутствием мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в рамках которой Москва готова была рассмотреть передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора, но судьба островов Кунашир и Итурупа не упоминалась. СССР полагал, что декларация положит конец конфликту, тогда как Япония рассматривала ее лишь как часть решения проблемы, продолжая претендовать на все острова. Переговоры по этому вопросу в дальнейшем застопорились, и мирный договор после Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное сопротивление поступало со стороны США, которые пригрозили, что согласие Японии на передачу ей только двух из четырех островов может негативно сказаться на процессе возвращения Окинавы под японский контроль (Соглашение о возвращении Окинавы Японии было ратифицировано в 1972 году — прим. ред.). Москва считает, что данные острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними не подлежит обсуждению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

