Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии подняли вопрос об отношениях с Россией - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/yaponiya-862630531.html
В Японии подняли вопрос об отношениях с Россией
В Японии подняли вопрос об отношениях с Россией - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Японии подняли вопрос об отношениях с Россией
Япония и Россия должны продолжать развивать негосударственные обмены, даже несмотря на ухудшение дипломатических отношений между их правительствами, считает... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T19:07+0300
2025-09-22T19:07+0300
япония
москва
кунашир
https://cdnn.1prime.ru/img/76034/96/760349616_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_734f0eef3f7957e27553c483619af364.jpg
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Япония и Россия должны продолжать развивать негосударственные обмены, даже несмотря на ухудшение дипломатических отношений между их правительствами, считает почетный председатель благотворительной организации Nippon Foundation Ёхэи Сасакава, сообщает издание Sankei Shimbun. "Япония и Россия, будучи соседями, обязаны поддерживать культурные и образовательные обмены, а также взаимодействие в области искусства, даже когда отношения между правительствами двух стран остаются сложными", — отметил Сасакава на пресс-конференции, проходившей в Москве. Сасакава отметил, что конфликты между странами не могут продолжаться вечно, и важно сохранять сотрудничество. "Я уверен, что необходимо дальше продвигать человеческие и культурные связи на уровне частных лиц с учетом долгосрочной перспективы и способствовать взаимопониманию", — подчеркнул он. Отношения между Россией и Японией уже многие годы осложняются отсутствием мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в рамках которой Москва готова была рассмотреть передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора, но судьба островов Кунашир и Итурупа не упоминалась. СССР полагал, что декларация положит конец конфликту, тогда как Япония рассматривала ее лишь как часть решения проблемы, продолжая претендовать на все острова. Переговоры по этому вопросу в дальнейшем застопорились, и мирный договор после Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное сопротивление поступало со стороны США, которые пригрозили, что согласие Японии на передачу ей только двух из четырех островов может негативно сказаться на процессе возвращения Окинавы под японский контроль (Соглашение о возвращении Окинавы Японии было ратифицировано в 1972 году — прим. ред.). Москва считает, что данные острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними не подлежит обсуждению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250922/rossiya-862600703.html
https://1prime.ru/20250919/indeks--862482853.html
https://1prime.ru/20250918/zakharova-862446733.html
япония
москва
кунашир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76034/96/760349616_35:0:306:203_1920x0_80_0_0_ca488796449b495318bec9e5c2664f51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, москва, кунашир
ЯПОНИЯ, МОСКВА, Кунашир
19:07 22.09.2025
 
В Японии подняли вопрос об отношениях с Россией

Сасакава: Японии и России крайне важно продолжать негосударственные обмены

© flickr.com / OiMaxФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / OiMax
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Япония и Россия должны продолжать развивать негосударственные обмены, даже несмотря на ухудшение дипломатических отношений между их правительствами, считает почетный председатель благотворительной организации Nippon Foundation Ёхэи Сасакава, сообщает издание Sankei Shimbun.
"Япония и Россия, будучи соседями, обязаны поддерживать культурные и образовательные обмены, а также взаимодействие в области искусства, даже когда отношения между правительствами двух стран остаются сложными", — отметил Сасакава на пресс-конференции, проходившей в Москве.
Виды России. Курильские острова - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В Китае раскрыли, как Россия жестко ответила на провокацию у Курил
07:44
Сасакава отметил, что конфликты между странами не могут продолжаться вечно, и важно сохранять сотрудничество.
"Я уверен, что необходимо дальше продвигать человеческие и культурные связи на уровне частных лиц с учетом долгосрочной перспективы и способствовать взаимопониманию", — подчеркнул он.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума
19 сентября, 08:26
Отношения между Россией и Японией уже многие годы осложняются отсутствием мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в рамках которой Москва готова была рассмотреть передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора, но судьба островов Кунашир и Итурупа не упоминалась. СССР полагал, что декларация положит конец конфликту, тогда как Япония рассматривала ее лишь как часть решения проблемы, продолжая претендовать на все острова. Переговоры по этому вопросу в дальнейшем застопорились, и мирный договор после Второй мировой войны так и не был подписан.
Серьезное сопротивление поступало со стороны США, которые пригрозили, что согласие Японии на передачу ей только двух из четырех островов может негативно сказаться на процессе возвращения Окинавы под японский контроль (Соглашение о возвращении Окинавы Японии было ратифицировано в 1972 году — прим. ред.).
Москва считает, что данные острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними не подлежит обсуждению.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
МИД пообещал ответить на антироссийские санкции Японии
18 сентября, 15:26
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЯПОНИЯМОСКВАКунашир
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала