ЦБ 19 сентября продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей

22.09.2025

ЦБ 19 сентября продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 сентября составил 10,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

экономика

банк россии

юань

рынок

финансы

банки

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 сентября составил 10,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 сентября по 6 октября направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 31,5 миллиарда рублей, по 1,4 миллиарда в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

Новости

