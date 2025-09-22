Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань растет к рублю на Мосбирже в понедельник днем - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/yuan-862624616.html
Юань растет к рублю на Мосбирже в понедельник днем
Юань растет к рублю на Мосбирже в понедельник днем - 22.09.2025, ПРАЙМ
Юань растет к рублю на Мосбирже в понедельник днем
Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T16:45+0300
2025-09-22T16:45+0300
экономика
юань
рубль
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.39 мск рос на 3 копейки, до 11,73 рубля. Стоимость нефти в то же время снижалась на 0,7%, до 66,21 доллара за баррель сорта Brent. РУБЛЬ СДАЕТ Юань на Мосбирже в понедельник рос на 0,28%. При этом курс китайской валюты остается в диапазоне 11,7-11,76 рубля. "Рубль после негативного старта испытал кратковременное ослабление к юаню, который установил недельный максимум на отметке 11,76 руб. Однако затем российская валюта быстро восстановилась, но вскоре вновь сдала позиции и несет умеренные потери. Снижение курса рубля в налоговый период может свидетельствовать о том, что предложение иностранной валюты, не связанное с фискальными платежами экспортеров, остается ограниченным. Поэтому после прохождения их пика 29 сентября вероятно более устойчивое ослабление рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Скорее всего, валютная выручка экспортеров остается под давлением относительно низких цен на нефть, а также геополитического дисконта в стоимости российского сырьевого экспорта и санкционных ограничений на него, отметил он. ПРОГНОЗЫ Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" ожидает юань в начале недели около отметки в 11,7 рубля. "При высоких рисках прогноза, обусловленных достижением курсами доллара к рублю и евро к рублю отметок вблизи справедливых оценочных среднесрочных значений для котировок рубля к доллару США, евро и юаня по итогам предстоящей недели преобладают шансы ослабления", - считает Александр Осин из ИК "АКБФ". Вероятно, действие налогового фактора все же временно приостановит ослабление рубля и пара юань-рубль вряд ли уйдет заметно выше сегодняшнего максимума 11,76 рубля. Более вероятны разнонаправленные движения в диапазоне последних двух сессий 11,67-11,76 рубля, рассказал Бабин.
https://1prime.ru/20250922/dollar-862610236.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, рубль, рынок
Экономика, юань, рубль, Рынок
16:45 22.09.2025
 
Юань растет к рублю на Мосбирже в понедельник днем

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет во второй половине торгов понедельника

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Юань и рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.39 мск рос на 3 копейки, до 11,73 рубля.
Стоимость нефти в то же время снижалась на 0,7%, до 66,21 доллара за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ СДАЕТ

Юань на Мосбирже в понедельник рос на 0,28%. При этом курс китайской валюты остается в диапазоне 11,7-11,76 рубля.
"Рубль после негативного старта испытал кратковременное ослабление к юаню, который установил недельный максимум на отметке 11,76 руб. Однако затем российская валюта быстро восстановилась, но вскоре вновь сдала позиции и несет умеренные потери. Снижение курса рубля в налоговый период может свидетельствовать о том, что предложение иностранной валюты, не связанное с фискальными платежами экспортеров, остается ограниченным. Поэтому после прохождения их пика 29 сентября вероятно более устойчивое ослабление рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Скорее всего, валютная выручка экспортеров остается под давлением относительно низких цен на нефть, а также геополитического дисконта в стоимости российского сырьевого экспорта и санкционных ограничений на него, отметил он.

ПРОГНОЗЫ

Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" ожидает юань в начале недели около отметки в 11,7 рубля.
"При высоких рисках прогноза, обусловленных достижением курсами доллара к рублю и евро к рублю отметок вблизи справедливых оценочных среднесрочных значений для котировок рубля к доллару США, евро и юаня по итогам предстоящей недели преобладают шансы ослабления", - считает Александр Осин из ИК "АКБФ".
Вероятно, действие налогового фактора все же временно приостановит ослабление рубля и пара юань-рубль вряд ли уйдет заметно выше сегодняшнего максимума 11,76 рубля. Более вероятны разнонаправленные движения в диапазоне последних двух сессий 11,67-11,76 рубля, рассказал Бабин.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник
11:42
 
ЭкономикаюаньрубльРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала