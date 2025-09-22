Юань растет к рублю на Мосбирже в понедельник днем

https://1prime.ru/20250922/yuan-862624616.html

22.09.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.39 мск рос на 3 копейки, до 11,73 рубля. Стоимость нефти в то же время снижалась на 0,7%, до 66,21 доллара за баррель сорта Brent. РУБЛЬ СДАЕТ Юань на Мосбирже в понедельник рос на 0,28%. При этом курс китайской валюты остается в диапазоне 11,7-11,76 рубля. "Рубль после негативного старта испытал кратковременное ослабление к юаню, который установил недельный максимум на отметке 11,76 руб. Однако затем российская валюта быстро восстановилась, но вскоре вновь сдала позиции и несет умеренные потери. Снижение курса рубля в налоговый период может свидетельствовать о том, что предложение иностранной валюты, не связанное с фискальными платежами экспортеров, остается ограниченным. Поэтому после прохождения их пика 29 сентября вероятно более устойчивое ослабление рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Скорее всего, валютная выручка экспортеров остается под давлением относительно низких цен на нефть, а также геополитического дисконта в стоимости российского сырьевого экспорта и санкционных ограничений на него, отметил он. ПРОГНОЗЫ Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" ожидает юань в начале недели около отметки в 11,7 рубля. "При высоких рисках прогноза, обусловленных достижением курсами доллара к рублю и евро к рублю отметок вблизи справедливых оценочных среднесрочных значений для котировок рубля к доллару США, евро и юаня по итогам предстоящей недели преобладают шансы ослабления", - считает Александр Осин из ИК "АКБФ". Вероятно, действие налогового фактора все же временно приостановит ослабление рубля и пара юань-рубль вряд ли уйдет заметно выше сегодняшнего максимума 11,76 рубля. Более вероятны разнонаправленные движения в диапазоне последних двух сессий 11,67-11,76 рубля, рассказал Бабин.

