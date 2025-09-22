https://1prime.ru/20250922/zakharova-862633721.html
Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", которая скоро откроется в музее Востока в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлено около 60 чайников из личной коллекции семьи Захаровой. Они совершенно разные: с изображением цветущих веток сливы, лотосов, мушмулы, в виде водяного каштана, пальчатого лимона и утки-мандаринки, а также с изображением божества долголетия Шоусина с надписью "Пусть звезда долголетия ярко светит в небесах, пусть счастье и достаток наполнят дом". Кроме того, на выставке есть чайные сервизы и наборы, подставка для влажных кистей. Захарова рассказала, что коллекционировать исинские чайники семья начала в Китае в 80-х - тогда ее отец работал в советском, а затем российском посольстве в КНР. В детстве Захарова долгое время жила в Пекине и владеет китайским языком. По словам дипломата, на выставке можно найти большое количество загадок. "В чем уникальность жанра? Через каждый чайник, через узнавание о чайнике, через разгадку загадок вы будете постигать Китай", - отметила она. Мероприятие проводится в рамках перекрестных годов культуры России - Китая. Выставка пройдет с 25 сентября по 9 ноября. Исинские чайники представляют собой вид необожжённых глиняных чайников, производимых в китайском регионе Исин.
