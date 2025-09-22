https://1prime.ru/20250922/zakonotvorchestvo-862628837.html
Правкомиссия одобрила законопроекты о лицензировании оборота табака
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Теперь разрешения потребуются на всю цепочку продвижения товара на рынок, включая оптовую и розничную торговлю", - говорится в сообщении. "Проект поправок в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" предполагает введение лицензионных требований к оптовой и розничной, включая развозную торговлю. На каждый объект и вид торговли будет выдаваться отдельная лицензия", - поясняется в сообщении. Лицензию на оптовую продажу будет предоставлять Росалкогольтабакконтроль, доходы от уплаты госпошлины будут поступать в федеральный бюджет, поясняется в сообщении. Лицензию на розничную торговлю будут выдавать органы исполнительной власти субъектов, доходы будут поступать в региональные бюджеты, отмечается там. Пакет законопроектов был разработан Минфином под кураторством Григоренко. Лицензирование оборота позволит сделать рынок более прозрачным, сократить долю нелегального рынка и усилить защиту несовершеннолетних от табака и вейпов, отмечается в сообщении. "Лицензионные требования к торговле табаком разработаны по аналогии с уже действующим лицензированием в сфере торговли алкогольной продукцией. Предполагается, что торговать оптом и в розницу без лицензии будет запрещено с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Так, например, владельцам розничных точек продаж необходимо зарегистрироваться в ГИС МТ (маркировка товаров), оплатить госпошлину в размере 20 тысяч рублей, погасить налоговую задолженность, а также штрафы за нарушение табачного законодательства, если они имеются. Продажа должна вестись в торговом объекте площадью не менее 5 кв.м (объект в собственности или в аренде). Также при выдаче лицензии будут проверяться уже существующие федеральные требования на ограничения мест продажи, например, 100 метров до образовательных учреждений, транспортных объектов, а также региональные ограничения. "Кроме того, продавец должен соблюдать требования к учету объема оборота продукции и сырья, к наличию документа, подтверждающего легальность оборота продукции и сырья, к наличию документов об оценке (о подтверждении) соответствия вида табачной продукции обязательным требованиям", - добавили в аппарате. В соответствии с этим проектом закона также будут приняты поправки в Налоговый и Уголовный кодексы России, указывается в сообщении. "Так, уголовную ответственность предлагается предусмотреть за совершаемые в особо крупном размере поставку, закупку и хранение табачной и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии. А поправки в Налоговый кодекс обусловлены введением платы за выдачу и продление лицензии (госпошлина 800 тыс. рублей за оптовую торговлю и 20 тыс. рублей за розничную продажу)", - говорится там.
