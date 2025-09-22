Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd."У Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, западные страны недооценили этот союз, которому поспособствовали санкции и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны."Между тем, США под руководством Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Байдене", — подчеркнули в материале.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
14:21 22.09.2025 (обновлено: 14:31 22.09.2025)
 
СМИ рассказали, какой просчет Запад совершил по отношению к России

UnHerd: Китай стал лучшим партнером для России, чем США для Украины

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd.
"У Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, западные страны недооценили этот союз, которому поспособствовали санкции и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны.
"Между тем, США под руководством Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Байдене", — подчеркнули в материале.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
