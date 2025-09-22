https://1prime.ru/20250922/zdorove-862626463.html

Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту

общество

здоровье

великобритания

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/83268/53/832685389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6f6221a36b70eabc97c2374b924b3b0.jpg

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Умение стоять на одной ноге без опоры может быть признаком хорошего физического состояния, сообщила руководитель отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro."Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — сказала она.По словам Селины Лим, взрослым от 18 до 39 лет желательно удерживать такую позицию в течение 43 секунд. Для тех, кому от 40 до 49 лет, норма составляет 40 секунд, а в возрасте 50-59 лет — 37 секунд. Она подчеркнула, что в возрасте 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет — до 18 секунд. После 80 лет равновесие на одной ноге желательно удерживать чуть более 5 секунд.Чтобы проверить, сколько времени вы сможете простоять на одной ноге, следуйте указаниям ниже: В прошлом месяце руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева, в беседе с РИА Новости перечислила добавки, чья эффективность в продлении жизни подтверждается клиническими исследованиями. Среди них специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.

великобритания

