Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/zdorove-862626463.html
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту - 22.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Умение стоять на одной ноге без опоры может быть признаком хорошего физического состояния, сообщила руководитель отдела комплексных подходов Национальной службы | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T17:42+0300
2025-09-22T17:42+0300
общество
здоровье
великобритания
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/53/832685389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6f6221a36b70eabc97c2374b924b3b0.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Умение стоять на одной ноге без опоры может быть признаком хорошего физического состояния, сообщила руководитель отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro."Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — сказала она.По словам Селины Лим, взрослым от 18 до 39 лет желательно удерживать такую позицию в течение 43 секунд. Для тех, кому от 40 до 49 лет, норма составляет 40 секунд, а в возрасте 50-59 лет — 37 секунд. Она подчеркнула, что в возрасте 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет — до 18 секунд. После 80 лет равновесие на одной ноге желательно удерживать чуть более 5 секунд.Чтобы проверить, сколько времени вы сможете простоять на одной ноге, следуйте указаниям ниже: В прошлом месяце руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева, в беседе с РИА Новости перечислила добавки, чья эффективность в продлении жизни подтверждается клиническими исследованиями. Среди них специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.
https://1prime.ru/20250822/platforma-861087365.html
https://1prime.ru/20250420/immunitet-856825717.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/53/832685389_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ab6f34c2acb1a11d566e98ac0f40fdbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, великобритания, минздрав
Общество , Здоровье, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минздрав
17:42 22.09.2025
 
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту

Лим: способность удерживать равновесие на одной ноге говорит о состоянии здоровья

© РИА Новости . Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкВитрина с изображением таблеток в Лондоне
Витрина с изображением таблеток в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Витрина с изображением таблеток в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс МакБрайд
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Умение стоять на одной ноге без опоры может быть признаком хорошего физического состояния, сообщила руководитель отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro.
"Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — сказала она.
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах
22 августа, 11:05
По словам Селины Лим, взрослым от 18 до 39 лет желательно удерживать такую позицию в течение 43 секунд. Для тех, кому от 40 до 49 лет, норма составляет 40 секунд, а в возрасте 50-59 лет — 37 секунд. Она подчеркнула, что в возрасте 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет — до 18 секунд. После 80 лет равновесие на одной ноге желательно удерживать чуть более 5 секунд.
Чтобы проверить, сколько времени вы сможете простоять на одной ноге, следуйте указаниям ниже:
  • Встаньте на одну ногу, не используя какую-либо поддержку;
  • Держите глаза открытыми, а руки разместите на бедрах;
  • Начинайте отсчет с того момента, когда ваша нога оторвалась от земли.
В прошлом месяце руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева, в беседе с РИА Новости перечислила добавки, чья эффективность в продлении жизни подтверждается клиническими исследованиями. Среди них специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет
20 апреля, 03:03
 
ОбществоЗдоровьеВЕЛИКОБРИТАНИЯМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала