Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Умение стоять на одной ноге без опоры может быть признаком хорошего физического состояния, сообщила руководитель отдела комплексных подходов Национальной службы | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Умение стоять на одной ноге без опоры может быть признаком хорошего физического состояния, сообщила руководитель отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro."Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — сказала она.По словам Селины Лим, взрослым от 18 до 39 лет желательно удерживать такую позицию в течение 43 секунд. Для тех, кому от 40 до 49 лет, норма составляет 40 секунд, а в возрасте 50-59 лет — 37 секунд. Она подчеркнула, что в возрасте 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет — до 18 секунд. После 80 лет равновесие на одной ноге желательно удерживать чуть более 5 секунд.Чтобы проверить, сколько времени вы сможете простоять на одной ноге, следуйте указаниям ниже: В прошлом месяце руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева, в беседе с РИА Новости перечислила добавки, чья эффективность в продлении жизни подтверждается клиническими исследованиями. Среди них специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.
