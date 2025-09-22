В Киеве раскрыли, что назревает в окружении Зеленского
В окружении Зеленского зреет переворот, который может возглавить вице-премьер Федоров
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского назревает противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров, сообщает украинское издание "Страна".
"Во-первых, это, пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние "через голову" (главы офиса Владимира Зеленского Андрея — Прим. ред.) Ермака. Причем фигура в политическом плане субъектная и сильная. Федоров один из самых медийных украинских чиновников с довольно неплохим имиджем. <…> Во-вторых, по данным из разных источников, именно Федоров в июле сыграл решающую роль в убеждении Владимира Зеленского "сдать назад" и вернуть полномочия НАБУ и САП. Этим он заслужил позитивные оценки от грантовиков и обратил на себя внимание западных партнеров", — говорится в публикации.
Согласно данным издания, в Киеве сложился мощный альянс, недовольный Ермаком, в который входят антикоррупционные органы (НАБУ и САП), западные партнеры и часть оппозиции. Источники "Страны" утверждают, что после неудачной попытки Ермака взять под контроль антикоррупционные ведомства этот альянс ищет лидера, способного выступить альтернативой руководителю офиса президента. Все чаще эта роль приписывается Федорову.
22 июля Верховная рада поддержала законопроект, предложенный партией "Слуга народа", который лишал независимости два антикоррупционных органа: Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Зеленский подписал этот документ. Однако после волны протестов по всей стране он заявил, что одобрил противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля принял в двух чтениях законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП, и в тот же день документ был подписан Зеленским.