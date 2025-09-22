https://1prime.ru/20250922/zoloto-862603210.html
Золото дорожает в понедельник утром
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на ожидании статистики по экономике США, которая может поддержать осуществление более мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также на фоне стабильного спроса на драгоценный металл со стороны мировых центральных банков, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 27,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,75%, до 3 733,52 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,33% - до 43,953 доллара за унцию, поднявшись ранее в ходе торгов выше 44 долларов за тройскую унцию впервые с конца августа 2011 года. "Золото вернулось к отметке в 3700 долларов, и на этой неделе могут быть достигнуты новые рекорды, если макроэкономические данные США продолжат поддерживать голубиный настрой Федеральной резервной системы США", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Сочетание смягчения политики ФРС США и стабильных покупок золота мировыми центральными банками поддерживает цены на золото, добавляет аналитик. По итогам сентябрьского заседания Федрезерв США ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года.
