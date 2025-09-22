Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает в понедельник утром - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/zoloto-862603210.html
Золото дорожает в понедельник утром
Золото дорожает в понедельник утром - 22.09.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в понедельник утром
Стоимость золота в понедельник утром растет на ожидании статистики по экономике США, которая может поддержать осуществление более мягкой денежно-кредитной... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T09:10+0300
2025-09-22T09:10+0300
экономика
золото
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на ожидании статистики по экономике США, которая может поддержать осуществление более мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также на фоне стабильного спроса на драгоценный металл со стороны мировых центральных банков, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 27,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,75%, до 3 733,52 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,33% - до 43,953 доллара за унцию, поднявшись ранее в ходе торгов выше 44 долларов за тройскую унцию впервые с конца августа 2011 года. "Золото вернулось к отметке в 3700 долларов, и на этой неделе могут быть достигнуты новые рекорды, если макроэкономические данные США продолжат поддерживать голубиный настрой Федеральной резервной системы США", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Сочетание смягчения политики ФРС США и стабильных покупок золота мировыми центральными банками поддерживает цены на золото, добавляет аналитик. По итогам сентябрьского заседания Федрезерв США ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года.
https://1prime.ru/20250922/serebro-862602557.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, рынок
Экономика, золото, Рынок
09:10 22.09.2025
 
Золото дорожает в понедельник утром

Золото дорожает в понедельник на ряде поддерживающих факторов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на ожидании статистики по экономике США, которая может поддержать осуществление более мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также на фоне стабильного спроса на драгоценный металл со стороны мировых центральных банков, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 27,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,75%, до 3 733,52 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,33% - до 43,953 доллара за унцию, поднявшись ранее в ходе торгов выше 44 долларов за тройскую унцию впервые с конца августа 2011 года.
"Золото вернулось к отметке в 3700 долларов, и на этой неделе могут быть достигнуты новые рекорды, если макроэкономические данные США продолжат поддерживать голубиный настрой Федеральной резервной системы США", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
Сочетание смягчения политики ФРС США и стабильных покупок золота мировыми центральными банками поддерживает цены на золото, добавляет аналитик.
По итогам сентябрьского заседания Федрезерв США ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года.
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Цена на серебро побила рекорд 2011 года
08:52
 
ЭкономиказолотоРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала