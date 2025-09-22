Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена золота обновила исторический максимум - 22.09.2025
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ.Биржевая цена золота растет на 1,2% в понедельник, показатель впервые в истории превысил 3 750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 9.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,22%, до 3 751,02 доллара за тройскую унцию, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 750 долларов за тройскую унцию.Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,65%, до 44,09 доллара за унцию.
золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
09:49 22.09.2025 (обновлено: 09:52 22.09.2025)
 
Биржевая цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум, достигнув $3750 за тройскую унцию

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ.Биржевая цена золота растет на 1,2% в понедельник, показатель впервые в истории превысил 3 750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,22%, до 3 751,02 доллара за тройскую унцию, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 750 долларов за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,65%, до 44,09 доллара за унцию.
Цена на серебро побила рекорд 2011 года
Экономиказолотобиржевые цены на золото
 
 
