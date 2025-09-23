https://1prime.ru/20250923/aeroflot-862650014.html

"Аэрофлот" сообщил о сроках восстановления работы "Шереметьево"

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения рейсов в/из аэропорта "Шереметьево" до конца вторника, 23 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в "Шереметьево" вечером 22 сентября. "Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из "Шереметьево" до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов вечером 22 сентября в аэропорту "Шереметьево", - добавили в компании.

