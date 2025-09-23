https://1prime.ru/20250923/aeroflot-862650014.html
"Аэрофлот" сообщил о сроках восстановления работы "Шереметьево"
2025-09-23T09:33+0300
2025-09-23T09:33+0300
2025-09-23T09:33+0300
аэропорт шереметьево
аэрофлот
расписание
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862220425_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_5a7eec3129123f9690454a05f953fa16.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения рейсов в/из аэропорта "Шереметьево" до конца вторника, 23 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в "Шереметьево" вечером 22 сентября. "Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из "Шереметьево" до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов вечером 22 сентября в аэропорту "Шереметьево", - добавили в компании.
https://1prime.ru/20250921/aeroport--862576810.html
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862220425_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_d91a902b6f381a50420166413a0d87a1.jpg
аэропорт шереметьево, аэрофлот, расписание
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, расписание
"Аэрофлот" сообщил о сроках восстановления работы "Шереметьево"
"Аэрофлот" планирует войти в штатный режим расписания в "Шереметьево" к концу вторника
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения рейсов в/из аэропорта "Шереметьево" до конца вторника, 23 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в "Шереметьево" вечером 22 сентября.
"Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из "Шереметьево" до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов вечером 22 сентября в аэропорту "Шереметьево", - добавили в компании.
