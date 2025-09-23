Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" сообщил о сроках восстановления работы "Шереметьево" - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сообщил о сроках восстановления работы "Шереметьево"
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения рейсов в/из аэропорта "Шереметьево" до конца вторника, 23 сентября, сообщила пресс-служба... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T09:33+0300
2025-09-23T09:33+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения рейсов в/из аэропорта "Шереметьево" до конца вторника, 23 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в "Шереметьево" вечером 22 сентября. "Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из "Шереметьево" до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов вечером 22 сентября в аэропорту "Шереметьево", - добавили в компании.
2025
09:33 23.09.2025
 
"Аэрофлот" сообщил о сроках восстановления работы "Шереметьево"

"Аэрофлот" планирует войти в штатный режим расписания в "Шереметьево" к концу вторника

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения рейсов в/из аэропорта "Шереметьево" до конца вторника, 23 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в "Шереметьево" вечером 22 сентября.
"Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из "Шереметьево" до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов вечером 22 сентября в аэропорту "Шереметьево", - добавили в компании.
