https://1prime.ru/20250923/aktivy-862668262.html

Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова

Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова - 23.09.2025, ПРАЙМ

Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова

Рыночная стоимость активов судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова оценивается в 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T16:52+0300

2025-09-23T16:52+0300

2025-09-23T16:52+0300

россия

верховный суд

рф

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рыночная стоимость активов судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова оценивается в 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. "Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей", - рассказал собеседник агентства. Момотову 64 года, родился в Краснодарском крае. Он член президиума и секретарь пленума Верховного суда. На должность судьи ВС РФ был назначен в 2010 году.

https://1prime.ru/20250923/slushaniya-862663464.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, верховный суд, рф, финансы