Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рыночная стоимость активов судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова оценивается в 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. "Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей", - рассказал собеседник агентства. Момотову 64 года, родился в Краснодарском крае. Он член президиума и секретарь пленума Верховного суда. На должность судьи ВС РФ был назначен в 2010 году.
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рыночная стоимость активов судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова оценивается в 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник.
"Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Момотову 64 года, родился в Краснодарском крае. Он член президиума и секретарь пленума Верховного суда. На должность судьи ВС РФ был назначен в 2010 году.
