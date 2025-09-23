Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова - 23.09.2025
Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова
Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова - 23.09.2025, ПРАЙМ
Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова
Рыночная стоимость активов судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова оценивается в 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:52+0300
2025-09-23T16:52+0300
россия
верховный суд
рф
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рыночная стоимость активов судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова оценивается в 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. "Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей", - рассказал собеседник агентства. Момотову 64 года, родился в Краснодарском крае. Он член президиума и секретарь пленума Верховного суда. На должность судьи ВС РФ был назначен в 2010 году.
рф
Новости
ru-RU
россия, верховный суд, рф, финансы
РОССИЯ, Верховный суд, РФ, Финансы
16:52 23.09.2025
 
Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова

Рыночную стоимость активов судьи Верховного суда Момотова оценили в 9 млрд рублей

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рыночная стоимость активов судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова оценивается в 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник.
"Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Момотову 64 года, родился в Краснодарском крае. Он член президиума и секретарь пленума Верховного суда. На должность судьи ВС РФ был назначен в 2010 году.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Суд назвал дату основных слушаний по иску о национализации "Корпорации СТС"
14:59
 
РОССИЯ Верховный суд РФ Финансы
 
 
