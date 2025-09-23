https://1prime.ru/20250923/aktsii-862647308.html

Российский рынок акций немного растет утром вторника

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника немного повышается - в пределах 0,5%, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника немного повышается - в пределах 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск увеличивался на 0,3%, до 2 749,2 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

