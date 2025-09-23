Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции ПИКа перешли к снижению - 23.09.2025
Акции ПИКа перешли к снижению
Акции ПИКа перешли к снижению
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций ПИКа перешла к значительному снижению после новостей о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении группы юрлиц застройщика, следует из данных Московской биржи. К 11.01 мск акции ПИКа дешевеют на 1,14% относительно предыдущего закрытия, до 553,1 рубля. До новостей акции компании немного прибавляли в цене. ФАС минутами ранее сообщила, что возбудила антимонопольное дело, обосновывая это тем, что входящий в группу ПИК провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре.
11:08 23.09.2025
 
Акции ПИКа перешли к снижению

Акции ПИКа перешли к снижению после новости о деле ФАС против компаний группы

© РИА Новости . Алексей Майшев
Строительство жилого комплекса у метро "Черкизовская" в Москве
Строительство жилого комплекса у метро "Черкизовская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций ПИКа перешла к значительному снижению после новостей о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении группы юрлиц застройщика, следует из данных Московской биржи.
К 11.01 мск акции ПИКа дешевеют на 1,14% относительно предыдущего закрытия, до 553,1 рубля. До новостей акции компании немного прибавляли в цене.
ФАС минутами ранее сообщила, что возбудила антимонопольное дело, обосновывая это тем, что входящий в группу ПИК провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре.
Котировки, сток
Российский рынок акций немного растет утром вторника
08:01
 
Экономика Акции Рынок Торги ПИК
 
 
Заголовок открываемого материала