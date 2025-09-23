https://1prime.ru/20250923/aktsii-862652891.html
Акции ПИКа перешли к снижению
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций ПИКа перешла к значительному снижению после новостей о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении группы юрлиц застройщика, следует из данных Московской биржи. К 11.01 мск акции ПИКа дешевеют на 1,14% относительно предыдущего закрытия, до 553,1 рубля. До новостей акции компании немного прибавляли в цене. ФАС минутами ранее сообщила, что возбудила антимонопольное дело, обосновывая это тем, что входящий в группу ПИК провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре.
