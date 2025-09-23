https://1prime.ru/20250923/aktsii-862652891.html

Акции ПИКа перешли к снижению

Акции ПИКа перешли к снижению - 23.09.2025, ПРАЙМ

Акции ПИКа перешли к снижению

Стоимость акций ПИКа перешла к значительному снижению после новостей о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении группы... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T11:08+0300

2025-09-23T11:08+0300

2025-09-23T11:08+0300

экономика

акции

рынок

торги

пик

https://cdnn.1prime.ru/img/83491/48/834914806_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_85bee80d8014ef03a074b71c8c6c5335.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций ПИКа перешла к значительному снижению после новостей о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении группы юрлиц застройщика, следует из данных Московской биржи. К 11.01 мск акции ПИКа дешевеют на 1,14% относительно предыдущего закрытия, до 553,1 рубля. До новостей акции компании немного прибавляли в цене. ФАС минутами ранее сообщила, что возбудила антимонопольное дело, обосновывая это тем, что входящий в группу ПИК провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре.

https://1prime.ru/20250923/aktsii-862647308.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, пик