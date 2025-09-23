Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем - 23.09.2025
Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем
2025-09-23T13:01+0300
2025-09-23T13:01+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника после некоторого нахождения в "красной" зоне торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивается на 0,65%, до 2758,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,85% до 1087,33 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,5%), "Позитива" (+2,1%), "Газпрома" (+1,2%). Дешевеют бумаги ЮГК (-0,6%), Совкомбанка (-0,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,5%). Отмечаются попытки рынка продолжить волну коррекционного восстановления, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2800 пунктов, целевым диапазоном на сегодня видится 2720–2800 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. А при наличии позитивных новостей не исключен кратковременный уход и выше 2900 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом на среднесрочные перспективы рынка смотрим осторожно, не видя существенных факторов, которые могли бы в текущий момент способствовать выходу рынка выше", - заключает Зварич.
13:01 23.09.2025
 
Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем

Российский рынок акций переходит к умеренному росту в основную сессию вторника

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника после некоторого нахождения в "красной" зоне торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивается на 0,65%, до 2758,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,85% до 1087,33 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,5%), "Позитива" (+2,1%), "Газпрома" (+1,2%). Дешевеют бумаги ЮГК (-0,6%), Совкомбанка (-0,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,5%).
Отмечаются попытки рынка продолжить волну коррекционного восстановления, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2800 пунктов, целевым диапазоном на сегодня видится 2720–2800 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ.
А при наличии позитивных новостей не исключен кратковременный уход и выше 2900 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"При этом на среднесрочные перспективы рынка смотрим осторожно, не видя существенных факторов, которые могли бы в текущий момент способствовать выходу рынка выше", - заключает Зварич.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются во вторник утром
08:05
 
ЭкономикаАкцииРынокТоргиМосбиржаРостелекомГазпром
 
 
Заголовок открываемого материала