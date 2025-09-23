https://1prime.ru/20250923/aktsii-862657302.html

Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем

Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем - 23.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника после некоторого нахождения в "красной" зоне торгуется в умеренном плюсе, следует из данных... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:01+0300

2025-09-23T13:01+0300

2025-09-23T13:01+0300

экономика

акции

рынок

торги

мосбиржа

ростелеком

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника после некоторого нахождения в "красной" зоне торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивается на 0,65%, до 2758,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,85% до 1087,33 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,5%), "Позитива" (+2,1%), "Газпрома" (+1,2%). Дешевеют бумаги ЮГК (-0,6%), Совкомбанка (-0,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,5%). Отмечаются попытки рынка продолжить волну коррекционного восстановления, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2800 пунктов, целевым диапазоном на сегодня видится 2720–2800 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. А при наличии позитивных новостей не исключен кратковременный уход и выше 2900 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом на среднесрочные перспективы рынка смотрим осторожно, не видя существенных факторов, которые могли бы в текущий момент способствовать выходу рынка выше", - заключает Зварич.

https://1prime.ru/20250923/atr-862647437.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, мосбиржа, ростелеком, газпром