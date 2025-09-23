https://1prime.ru/20250923/aktsii-862657302.html
Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника после некоторого нахождения в "красной" зоне торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.50 мск увеличивается на 0,65%, до 2758,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,85% до 1087,33 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги "Ростелекома" (+1,5%), "Позитива" (+2,1%), "Газпрома" (+1,2%). Дешевеют бумаги ЮГК (-0,6%), Совкомбанка (-0,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,5%). Отмечаются попытки рынка продолжить волну коррекционного восстановления, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2800 пунктов, целевым диапазоном на сегодня видится 2720–2800 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. А при наличии позитивных новостей не исключен кратковременный уход и выше 2900 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом на среднесрочные перспективы рынка смотрим осторожно, не видя существенных факторов, которые могли бы в текущий момент способствовать выходу рынка выше", - заключает Зварич.
