Российский рынок акций увеличивается во вторник днем - 23.09.2025
Российский рынок акций увеличивается во вторник днем
2025-09-23T15:24+0300
2025-09-23T15:24+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во вторник днем растет в рамках коррекции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.17 мск рос на 0,73% - до 2 761,2 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,89% - до 67,16 доллара за баррель. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ "Российский рынок акций во вторник начал торги с коррекционного роста… частично отыгрывая потери прошлой недели, когда на рынок давили геополитическая напряженность и новости о новых санкциях ЕС. Поддержку рынку оказывает восстановление спроса в отдельных бумагах, а также относительная стабилизация на внешних рынках, несмотря на слабую нефть", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Внешний фон остается сложным: из-за позиции Запада и новых ограничений по экспорту нефти и финансовым операциям российские акции остаются под давлением, добавил он. "По совокупности, рынок находится в состоянии неопределенности, ожидая новых событий, которые могут повлиять на его дальнейшее движение", - отметила Валерия Попова из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста акции "Позитива" (+2,88%), банка "Санкт-Петербург" (+2,82%), "Русгидро" (+1,92%), МТС (+1,82%), "Соллерса" (+1,78%). "Акции банка "Санкт-Петербург" восстанавливались после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых финансовых результатов за август и 8 месяцев текущего года по РСБУ", - прокомментировала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Сильнее всего снижаются акции "Сургутнефтегаза" (привилегированные акции дешевеют на 1,47%, обыкновенные – на 0,41%), "Вуш Холдинга" (−0,67%), "Новабев Групп" (−0,53%), Московского кредитного банка (−0,37%), префы "Татнефти" (−0,25%). ПРОГНОЗЫ Магомедов ожидает закрытия рынка в зеленой зоне, несмотря на сохраняющееся давление. Индекс Мосбиржи закроет торги вторника в диапазоне 2745-2755 пунктов, предполагает Попова.
15:24 23.09.2025
 
