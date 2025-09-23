https://1prime.ru/20250923/aktsii-862676031.html
Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,64%
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 0,64%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64%, до 2 758,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,69%, до 1 085,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,45%, до 1 042,63 пункта.
