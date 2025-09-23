https://1prime.ru/20250923/aktsii-862676746.html

Российский рынок акций завершил основные торги ростом

Российский рынок акций завершил основные торги вторника ростом в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника ростом в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64%, до 2 758,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,69%, до 1 085,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,45%, до 1 042,63 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.00 мск дорожал на 1,89%, до 67,83 доллара за баррель. Активы в РФ растут в основном в рамках коррекции, которой способствуют также выросшие нефтяные цены, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи во вторник демонстрировал коррекционное восстановление. Отскок опирается скорее на отсутствие нового новостного негатива. Cырьевые товары сегодня вышли в плюс, включая нефть, а цена золота снова обновила исторический максимум выше 3800 долларов за тройскую унцию. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Рост индексов в США поддержали высказывания члена совета управляющих ФРС Стивена Мирана о том, что текущая ставка несет риски для американского рынка труда, отметил он. "Индекс Мосбиржи не пробил уровень поддержки 2700 пунктов. Обороты на рынке акций незначительные, инвесторы не хотят закрывать свои позиции в акциях. Для более агрессивного движения участникам рынка нужны дополнительные факторы. В частности, публикация параметров бюджета, запланированная на 29 сентября, даст инвесторам информацию, которая может помочь определиться с направлением дальнейшего движения рынка", - отметил Михаил Арямков из "РСХБ Управление активами". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Позитива" (+4,28%), ЛСР (+3,13%), банка "Санкт-Петербург" (+2,85%), "Акрона" (+2,26%), "Сегежи" (+2,24%). "В лидеры роста на новости о продаже подконтрольной компании организацией пакета ее акций, которое может привести к увеличению free float, вышел "Позитив". В аутсайдерах на сохраняющихся опасениях по поводу существенного ужесточения санкций ЕС оказались акции "Сургутнефтегаза", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения акции "Сургутнефтегаза" (префы снизились на 2,05%, обыкновенные акции - на 0,5%), "Вуш Холдинга" (−1,23%), ММК (−1,07%), "Новабев Групп" (−0,97%), префы "Транснефти" (−0,90%). Прогнозы "Бодрый отскок от поддержки может продолжить развитие в рамках краткосрочной тенденции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 сентября – 2700-2800 пунктов",- рассказал Шепелев. В целом большую часть среды индекс может двигаться вблизи 2725-2775 пунктов, а дальнейшую динамику активам способна задать публикацию резюме сентябрьского заседания ЦБ РФ, которая может дать сигналы о возможной дальнейшей траектории ставки, заключил Григорьев.

