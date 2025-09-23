Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250923/alisa-862652755.html
Пользователям Max и Telegram станет доступна нейросеть "Алиса"
Пользователям Max и Telegram станет доступна нейросеть "Алиса"
2025-09-23T11:15+0300
2025-09-23T11:15+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Нейросеть "Алиса" уже сейчас стала доступна пользователям платформы Max, а завтра она появится в мессенджере Telegram в виде чат-бота - ИИ поможет с решением рабочих, учебных и личных задач, говорится в релизе "Яндекса". "Нейросеть "Алиса" стала доступна всем пользователям в мессенджере Max, а 24 сентября она появится и в Telegram. Нейросеть поможет с решением рабочих, учебных и личных задач - для этого нужно просто открыть чат-бот "Алисы" в мессенджере. Например, с помощью чат-бота "Алисы" можно быстро узнать ответ на вопрос, понять принцип решения школьных задач по разным предметам, загрузить документ и получить краткий пересказ, а также сгенерировать изображение - и сразу переслать результат в личных сообщениях, групповом чате или канале", - сказано в релизе. Так, пользователи могут использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач - например, подготовка исследования или эссе. В мессенджер можно загрузить текстовый документ или изображение и попросить нейросеть проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, задать вопросы по ним. Чат-бот также умеет генерировать картинки: для этого достаточно написать "Нарисуй" либо выбрать соответствующую команду в меню по клавише "/", а затем уточнить, что нужно изобразить. "Общаясь с пользователем, "Алиса" учитывает контекст беседы - это позволяет нейросети давать еще более точные ответы в дальнейшем диалоге. Если тема разговора изменится, пользователь в любой момент сможет попросить нейросеть забыть предыдущий контекст - достаточно выбрать соответствующую команду в чате мессенджера или написать "Очисти контекст диалога", - отметили в "Яндексе".
11:15 23.09.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПриложение Алиса с YandexGPT 5 Pro
Приложение Алиса с YandexGPT 5 Pro. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Нейросеть "Алиса" уже сейчас стала доступна пользователям платформы Max, а завтра она появится в мессенджере Telegram в виде чат-бота - ИИ поможет с решением рабочих, учебных и личных задач, говорится в релизе "Яндекса".
"Нейросеть "Алиса" стала доступна всем пользователям в мессенджере Max, а 24 сентября она появится и в Telegram. Нейросеть поможет с решением рабочих, учебных и личных задач - для этого нужно просто открыть чат-бот "Алисы" в мессенджере. Например, с помощью чат-бота "Алисы" можно быстро узнать ответ на вопрос, понять принцип решения школьных задач по разным предметам, загрузить документ и получить краткий пересказ, а также сгенерировать изображение - и сразу переслать результат в личных сообщениях, групповом чате или канале", - сказано в релизе.
Так, пользователи могут использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач - например, подготовка исследования или эссе. В мессенджер можно загрузить текстовый документ или изображение и попросить нейросеть проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, задать вопросы по ним.
Чат-бот также умеет генерировать картинки: для этого достаточно написать "Нарисуй" либо выбрать соответствующую команду в меню по клавише "/", а затем уточнить, что нужно изобразить.
"Общаясь с пользователем, "Алиса" учитывает контекст беседы - это позволяет нейросети давать еще более точные ответы в дальнейшем диалоге. Если тема разговора изменится, пользователь в любой момент сможет попросить нейросеть забыть предыдущий контекст - достаточно выбрать соответствующую команду в чате мессенджера или написать "Очисти контекст диалога", - отметили в "Яндексе".
Mediascope отметил рост среднесуточной аудитории платформы Max
Вчера, 11:16
 
