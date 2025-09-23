https://1prime.ru/20250923/alisa-862652755.html
Пользователям Max и Telegram станет доступна нейросеть "Алиса"
Пользователям Max и Telegram станет доступна нейросеть "Алиса" - 23.09.2025, ПРАЙМ
Пользователям Max и Telegram станет доступна нейросеть "Алиса"
Нейросеть "Алиса" уже сейчас стала доступна пользователям платформы Max, а завтра она появится в мессенджере Telegram в виде чат-бота - ИИ поможет с решением... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T11:15+0300
2025-09-23T11:15+0300
2025-09-23T11:15+0300
telegram
мессенджеры
яндекс
яндекс алиса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855292632_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_f659acafda8adacb1fd90a5b1ee490a6.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Нейросеть "Алиса" уже сейчас стала доступна пользователям платформы Max, а завтра она появится в мессенджере Telegram в виде чат-бота - ИИ поможет с решением рабочих, учебных и личных задач, говорится в релизе "Яндекса". "Нейросеть "Алиса" стала доступна всем пользователям в мессенджере Max, а 24 сентября она появится и в Telegram. Нейросеть поможет с решением рабочих, учебных и личных задач - для этого нужно просто открыть чат-бот "Алисы" в мессенджере. Например, с помощью чат-бота "Алисы" можно быстро узнать ответ на вопрос, понять принцип решения школьных задач по разным предметам, загрузить документ и получить краткий пересказ, а также сгенерировать изображение - и сразу переслать результат в личных сообщениях, групповом чате или канале", - сказано в релизе. Так, пользователи могут использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач - например, подготовка исследования или эссе. В мессенджер можно загрузить текстовый документ или изображение и попросить нейросеть проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, задать вопросы по ним. Чат-бот также умеет генерировать картинки: для этого достаточно написать "Нарисуй" либо выбрать соответствующую команду в меню по клавише "/", а затем уточнить, что нужно изобразить. "Общаясь с пользователем, "Алиса" учитывает контекст беседы - это позволяет нейросети давать еще более точные ответы в дальнейшем диалоге. Если тема разговора изменится, пользователь в любой момент сможет попросить нейросеть забыть предыдущий контекст - достаточно выбрать соответствующую команду в чате мессенджера или написать "Очисти контекст диалога", - отметили в "Яндексе".
https://1prime.ru/20250922/max-862609154.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855292632_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_5b3f9f9a169c851416ffd0c082f1c963.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, мессенджеры, яндекс, яндекс алиса
Telegram, мессенджеры, Яндекс, Яндекс Алиса
Пользователям Max и Telegram станет доступна нейросеть "Алиса"
Нейросеть "Алиса" стала доступна на платформе Max, вскоре она появится в Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Нейросеть "Алиса" уже сейчас стала доступна пользователям платформы Max, а завтра она появится в мессенджере Telegram в виде чат-бота - ИИ поможет с решением рабочих, учебных и личных задач, говорится в релизе "Яндекса".
"Нейросеть "Алиса" стала доступна всем пользователям в мессенджере Max, а 24 сентября она появится и в Telegram. Нейросеть поможет с решением рабочих, учебных и личных задач - для этого нужно просто открыть чат-бот "Алисы" в мессенджере. Например, с помощью чат-бота "Алисы" можно быстро узнать ответ на вопрос, понять принцип решения школьных задач по разным предметам, загрузить документ и получить краткий пересказ, а также сгенерировать изображение - и сразу переслать результат в личных сообщениях, групповом чате или канале", - сказано в релизе.
Так, пользователи могут использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач - например, подготовка исследования или эссе. В мессенджер можно загрузить текстовый документ или изображение и попросить нейросеть проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, задать вопросы по ним.
Чат-бот также умеет генерировать картинки: для этого достаточно написать "Нарисуй" либо выбрать соответствующую команду в меню по клавише "/", а затем уточнить, что нужно изобразить.
"Общаясь с пользователем, "Алиса" учитывает контекст беседы - это позволяет нейросети давать еще более точные ответы в дальнейшем диалоге. Если тема разговора изменится, пользователь в любой момент сможет попросить нейросеть забыть предыдущий контекст - достаточно выбрать соответствующую команду в чате мессенджера или написать "Очисти контекст диалога", - отметили в "Яндексе".
Mediascope отметил рост среднесуточной аудитории платформы Max