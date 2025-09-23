Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются во вторник утром - 23.09.2025
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются во вторник утром
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются во вторник утром - 23.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются во вторник утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются после выхода статистики по композитному индексу... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются после выхода статистики по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Австралии, при этом в Японии торгов нет в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,23%, до 3 781,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,27%, до 2 429,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 26 114 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,6%, до 3 489,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%, до 8 851,3 пункта. Торги в Японии во вторник не поводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 поднялся на 0,99%, до 45 493,66 пункта. Инвесторы оценивают экономические данные по Австралии, вышедшие ранее во вторник. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 52,1 пункта с 55,5 пункта в августе, сильнее прогноза в 50,4 пункта. PMI услуг Австралии опустился до 52 пунктов с 55,8 пункта ранее, промышленности – до 51,6 пункта с 53 пунктов в августе (прогнозы составляли 51 пункт и 52,7 пункта соответственно).
рынок, торги, индексы, атр
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АТР
08:05 23.09.2025
 
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются во вторник утром

Фондовые индексы АТР в основном снижаются после выхода статданных по Австралии

Биржи АТР
Биржи АТР
Биржи АТР. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются после выхода статистики по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Австралии, при этом в Японии торгов нет в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,23%, до 3 781,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,27%, до 2 429,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 26 114 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,6%, до 3 489,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%, до 8 851,3 пункта.
Торги в Японии во вторник не поводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 поднялся на 0,99%, до 45 493,66 пункта.
Инвесторы оценивают экономические данные по Австралии, вышедшие ранее во вторник. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 52,1 пункта с 55,5 пункта в августе, сильнее прогноза в 50,4 пункта. PMI услуг Австралии опустился до 52 пунктов с 55,8 пункта ранее, промышленности – до 51,6 пункта с 53 пунктов в августе (прогнозы составляли 51 пункт и 52,7 пункта соответственно).
